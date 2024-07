Anita Olivieri, Falsone già dimenticato: la nuova fiamma (rumor)

E’ ormai naufragata già da tempo la storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello tra due dei protagonisti della scorsa edizione. Stiamo parlando nello specifico di Anita Olivieri ed Alessio Falsone. Stando ad una segnalazione sui social, lei si starebbe attualmente frequentando con un altro ragazzo. Scopriamo meglio di chi si tratta e chi ha dato la notizia.

Che le storie nate all’interno della casa del Grande Fratello non siano sempre destinate a durare una volta terminato il reality è cosa nota. Capita spesso, difatti, che le coppie una volta tornate alla vita reale decidano di separarsi. E’ quanto avvenuto a quella formata da Anita Olivieri ed Alessio Falsone. I due si sono conosciuti durante la loro permanenza nel programma e lei ha perfino lasciato il suo fidanzato Edoardo Sanson per lui. La loro storia d’amore, tuttavia, ha avuto vita breve ed Olivieri, stando ad una segnalazione, si starebbe attualmente frequentando con un altro ragazzo.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha condiviso nelle storie su Instagram una segnalazione ricevuta da un utente in merito ad Anita. Stando a quanto pubblicato, la sua nuova fiamma si chiamerebbe Nicolò Conti ed i due avrebbero iniziato a seguirsi e scambiarsi like sul social network a partire da luglio. Su di lui si sa ancora poco. Osservando il suo profilo Instagram sembrerebbe essere un amante dei viaggi e della natura.

Di seguito la segnalazione inviata a Deianira Marzano in merito al nuovo flirt dell’ex gieffina:

Deianira Marzano ha poi pubblicato una seconda storia con alcuni indizi che farebbero appunto pensare ad una frequentazione tra i due. Ha anche condiviso una foto in cui si vedrebbe la nuova fiamma di Anita.

Qui di seguito lo screen della storia pubblicata dall’esperta di gossip:

I due sarebbero quindi stati a cena insieme. In effetti ieri sera l’ex protagonista del Grande Fratello ha pubblicato diverse foto di pietanze mentre si trovava in un famoso ristorante. In ogni caso per il momento si tratta di semplici indiscrezioni, non ci sono difatti state conferme o smentite da parte della diretta interessata.