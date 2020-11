Animali Fantastici 3 cast, Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp: i dettagli

Prosegue la vicenda che ha prima coinvolto Johnny Depp e poi ha visto il suo abbandono di Animali Fantastici 3, il film che fa da prequel alla serie cinematografica di Harry Potter incentrato sulle avventure del magizoologo Newt Scamander. Ormai è ufficiale: l’attore che sostituirà Depp nel ruolo di Gellert Grindelwald è Mads Mikkelsen.

Già da inizio novembre si erano susseguite una serie di indiscrezioni sul papabile prescelto. Mikkelsen sembrava essere in cima alla lista per ricoprire il personaggio interpretato da Depp nel film. Secondo diverse fonti il regista di Animali Fantastici 3 David Yates avrebbe fortemente voluto Mikkelsen. A quanto pare le voci sono state confermate.

Secondo Deadline gli attori stanno già girando le scene del terzo film nei Leavesden Studio della Warner Bros, fuori Londra. Le riprese erano prima state bloccate dalla pandemia e successivamente dal caso di Johnny Depp.

L’attore è stato coinvolto in una lunga battaglia legale contro la testata The Sun, per averlo descritto come una persona violenta nei confronti della moglie Amber Heard. Il matrimonio con la star di Aquaman non è finito bene. Lei lo aveva accusato di atti violenti. La Warner Bros a quel punto aveva chiesto a Depp di lasciare il progetto.

Così l’attore aveva dato notizia del suo abbandono tramite un toccante post su Instagram in cui spiegava la vicenda e ribadiva la sua innocenza verso l’ex moglie. Inoltre, confermava il suo desiderio di rivalsa e prometteva di andare a fondo alla cosa.

Tornando, invece, alle riprese del film, da quanto afferma Deadline, l’obiettivo della troupe di Animali Fantastici 3 è quello di far uscire il film nelle sale di tutto il mondo entro l’estate 2022. La sostituzione non sarebbe stata complicata. Infatti, Johnny Depp prima di recidere il suo contratto con la Warner Bros avrebbe completato solamente qualche scena. Inoltre, a semplificare il tutto ci sarebbe la profonda stima di Yates nei confronti di Mads Mikkelsen.

Il cinquantacinquenne è famoso per aver interpretato Hannibal Lecter nella serie televisiva omonima e sembrerebbe proprio l’attore perfetto che il regista stava cercando per il ruolo. Buona fortuna!