Migliaia di persone si sono recate lo scorso lunedì 19 settembre all’Abbazia di Westminster per dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Ai funerali di Stato hanno partecipato leader politici, membri delle altre case reali, rappresentanti del Commonwealth e celebrità. La madre del nuovo Re Carlo III aveva un’amicizia speciale con tante personalità del mondo dello spettacolo ma ci sono alcune Vip che, pur avendo un legame di sangue con The Queen, hanno preferito disertare l’evento.

Come rivelato dal sito Synopsis e da El País, Tom Hanks non ha preso parte ai funerali pur essendo un lontano cugino di Elisabetta II. L’attore è legato alla sovrana recentemente scomparsa tramite re Giovanni I, noto come Giovanni senza terra. Johnny Depp, anche lui assente, è invece imparentato da parte di Re Edoardo III. Altri divi di Hollywood sono legati alla monarchia britannica. Hugh Grant, ad esempio, discende dal primo re dei Tudor, Enrico VII, padre di Enrico VIII e nonno di Elisabetta I.

Robert Pattinson è un lontano cugino di William e Harry da parte paterna, che discende dalla famiglia Pickering, che visse nel nord dell’Inghilterra all’inizio del 1500. Il divo di Twilight è inoltre parente di Vlad III di Valacchia, il crudele imperatore del XV secolo che ha ispirato Bram Stoker per il celebre romanzo Dracula.

Tra le attrici legate alla Regina Elisabetta troviamo Hilary Duff. La protagonista di Lizzie McGuire è imparentata con la famiglia reale britannica attraverso uno dei suoi antenati, l’ufficiale dell’esercito Alexander Spotswood, decimo pronipote di re Edoardo III. In breve, l’artista è cugina di diciottesimo grado di Elisabetta. Allo stesso tempo tra i suoi antenati figura Catherine Carey, una delle cameriere della regina Elisabetta I e figlia illegittima di Maria Bolena e del re Enrico VIII.

La parentela di Angelina Jolie con la famiglia reale britannica deriva da sua madre e risale al re Filippo II di Francia, figlio di Luigi VII, che regnò nel XII secolo. Pure l’ex marito Brad Pitt ha un re nel suo albero genealogico da parte di sua madre: Enrico II d’Inghilterra. In più, il divo è cugino di 20esimo grado di Elisabetta II.

Al contrario la cantante Beyonce è cugina di dodicesimo grado della Regina Elisabetta dato che uno dei suoi antenati era Re Enrico II. Brooke Shields discende da re Enrico IV di Francia, il quale è parente alla lontana della suocera di Lady Diana.

I personaggi famosi presenti ai funerali della Regina Elisabetta

Elisabetta II aveva molti amici e conoscenti nel mondo dello spettacolo. Come rivelato dal Daily Mail, non è mancato ai funerali il presentatore Bear Grylls. C’erano poi: il divulgatore scientifico David Attenborough, il compositore Andrew Lloyd Webber, l’attrice Tilda Swinton, la tennista Serena Williams, i cantanti Elton John e Paul McCartney, David Beckham e sua moglie Victoria.