Maleficent 2 con Angelina Jolie: anticipata la data d’uscita del film

Angelina Jolie news: ecco quando esce il sequel di Maleficent

Buone notizie per tutti i fan di Maleficent. La Disney ha anticipato la data d’uscita del sequel del film con Angelina Jolie. Inizialmente previsto per maggio 2020, la pellicola approderà al cinema ufficialmente il prossimo 18 ottobre 2019. A tal proposito è già stato divulgato il primo poster di Maleficent 2, con la scritta Mistress of Evil, ovvero padrona del male. La storia esplorerà ancora di più il rapporto tra Malefica e Aurora, che saranno costrette ad unire le forze per combattere nuovi nemici. Accanto alla Jolie è stata confermata la giovane Elle Fanning. Torneranno pure Sam Riley nei panni di Fosco mentre Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville saranno ancora le tre fate madrine. New entry del cast la conturbante Michelle Pfeiffer, che presterà il volto alla Regina Ingrith.

Prime indiscrezioni sul sequel di Maleficent

La regia di questo secondo capitolo è passata dallo scenografo Robert Stromberg a Joachim Rønning, che per la Disney ha già diretto Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Maleficent 2 sarà ambientato qualche anno dopo il primo capitolo e vedrà Malefica e la futura regina Aurora impegnate a difendere la brughiera e i suoi magici abitanti dalle minacce di nuovi avversari.

Maleficent è stato un grande successo

Maleficent è uscito nel 2014 e ha avuto un grande successo in tutto il mondo. Come ribadito più volte, Angelina Jolie ha accettato il ruolo dietro consiglio dei suoi figli. Le riprese del sequel si sono tenute qualche mese fa a Londra.