Maleficent 2 esce nel 2020: data ufficiale, trama, anticipazioni e cast attori

Quando esce il secondo film di Maleficent con Angelina Jolie: data ufficiale e trama

Chi ha amato, visto (e rivisto) Maleficient sarà felice di sapere oggi che il secondo capitolo del film che ha visto protagonista Angelina Jolie è stato confermato. L’adattamento cinematografico de La bella addormentata nel bosco avrà dunque un seguito (e i fan ovviamente non vedono l’ora di vederlo). La produzione, da quel che sappiamo, al progetto lavora già da diversi mesi. Nelle sale, salvo cambiamenti, dovrebbe arrivare nel 2020 (il 29 maggio 2020 per la precisione). La storia avrà come protagonista ancora una volta Angelina Jolie nei panni della strega. Questa volta gli sceneggiatori approfondiranno i motivi che hanno portato Malefica ad essere così ostile, approfondendo anche il rapporto tra di lei e la principessa Aurora che, nel secondo capitolo, sarà prossima a conseguire la corona di regina. I due si alleeranno per proteggere il regno e le creature magiche della brughiera.

Maleficient 2, il cast completo: conferme e nuovi arrivi

Ad affiancare Angelina Jolie, in Maleficient 2, ci saranno di nuovo Elle Fanning (che interpreterà la principessa Aurora) e Harris Dickinson (ovvero il principe Filippo). Confermate anche Juno Temple, Lesley Manville e Imelda Staunton (le attrici che hanno recitato nel ruolo delle tre fate madrine nel primo capito) e Sam Riley (ovvero il volto umano del corvo Fosco). La vera novità, per quanto riguarda il cast di attori, riguarda però l’arrivo nella squadra di Michelle Pfeiffer, che in Maleficient 2 vestirà i panni della regina Ingrith.

Maleficient 2, il film verrà diretto da Joachim Rønning: dopo i Pirati dei Caraibi il regista pronto ad una nuova sfiga

A dirigere Maleficient 2 è stato chiamato Joachim Rønning, il regista dell’ultimo capitolo della celebre saga de I pirati dei Caraibi. C’è da dire che oggi, considerando il mix perfetto di professionisti e la bravura dimostrata da Rønning in altri suoi lavori, il sequel di Maleficient sembra già destinato al successo.