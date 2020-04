Andreas Muller inedito in video: sfogo fratello e indizi su Amici All Star?

Amici, Andreas Muller lontano dal fratello Daniel: “Questo momento era per lui”

Come tutti sapete, Andreas Muller ha un rapporto speciale col fratello Daniel: lo abbiamo scoperto ad Amici di Maria De Filippi e non c’è stata volta in cui il ballerino del talent show non abbia approfittato per parlarne bene. Proprio in occasione del compleanno di Daniel Andreas gli ha voluto fare un bellissimo regalo nonostante il momento difficile. Anzi, forse proprio per via del momento difficile. Si tratta di un post in cui il professionista fa gli auguri-video a Daniel ricordandogli che è la luce della sua famiglia: “Capitolo 4. ‘Luce’. Lo volevo caricare proprio oggi: 20 Aprile, il compleanno di mio fratello Daniel. Queste parole sono per lui – esordisce così Muller –. Questo momento era per lui. Questa luce è per lui. Tanti auguri fratellone, spero di poter essere sempre il tuo faro”. Il filmato è questo:

Andreas, gli auguri commoventi al fratello: “Mi manchi tanto”

Anche nelle storie Instagram Andreas ha ribadito quanto sia stato importante il fratello nel proprio percorso di vita: “Auguri al mio orso – queste le sue parole –! Mi manchi tanto, ma grazie a questa situazione saremo ancora più forti, felici di rivederci e di abbracciarci. Ti voglio bene, sei la mia vita”. E poi ancora: “La verità è che tu fai stare bene tutti noi”. Un discorso, quello di Andreas, a commento di filmati e foto che ripercorrono i momenti più belli vissuti con Daniel. Un discorso che avrà senz’altro emozionato il fratello, da cui oggi Muller è lontano per via delle restrizioni imposte dal governo per la lotta al Coronavirus. Un discorso che fa senz’altro onore al ballerino perché non è vero che tutti avrebbero avuto lo stesso comportamento. Un momento difficile insomma, però è proprio nei momenti difficili che si vede la forza di un legame.

News Andreas, il ballerino nel cast di Amici All Star?

Vi ricordiamo che questi filmati che Andreas sta pubblicando fanno parte di un percorso-video sulla propria vita costituito da nove capitoli che il ballerino sta pubblicando pian piano su Instagram. Non sappiamo se col nono Andreas annuncerà la partecipazione ad Amici All Star, visto che sarebbe un contenuto coerente con quelli pubblicati sinora, ma potrebbe darsi. Lui stesso ha ammesso di soffrire l’assenza ad Amici, e non è detto che il talent show di Maria De Filippi venga cancellato. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.