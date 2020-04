Andreas Muller, ricordi amari e attesa Amici Speciali: video dal ballerino

By

Amici Speciali, Andreas Muller concorrente tra i ballerini

Andreas Muller sarà uno dei concorrenti della prima edizione di Amici Speciali ed è davvero tanta l’attenzione su di lui, visto che è stato uno tra i concorrenti più amati della storia del programma (anche perché ha partecipato per ben due anni e la sua storia è entrata nel cuore di tantissimi telespettatori). Da un bel po’ di tempo il ballerino sta pubblicando diversi video su Instagram che scandiscono il racconto filmico della sua storia: tante le tappe mostrate sinora, alcune delle quali riguardano non solo il suo rapporto con la danza ma anche i suoi affetti più importanti, ad esempio il fratello che poco tempo fa ha compiuto gli anni e che è sempre stato un suo importante punto di riferimento. Oggi Andreas ha pubblicato un altro video in attesa di ballare ad Amici Speciali.

Andreas, ricordi amari prima dell’inizio: il percorso ad Amici

Non sappiamo se il filmato sia stato pensato soprattutto per questa partecipazione che in tanti già ci aspettavamo; è certo però che si parla proprio del suo percorso ad Amici, dell’abbandono forzato del programma a causa dell’infortunio – quando Stefano De Martino gli comunicò che “I tempi di guarigione purtroppo sono troppo lunghi” – e dell’ammissione al Serale l’anno dopo, commentata da Giuliano Peparini con parole cariche di stima: “Tu – queste furono le parole del direttore artistico dei vari serali di Amici – hai qualcosa al di là della danza, c’è una cosa in te che è importante: hai avuto l’umiltà e il coraggio di ripresentarti, di riniziare, di ritornare qua e a prescindere dall’esibizione penso che questa maglietta te la meriti più di chiunque altro”. I due filmati li trovate qui:

News Andreas, il ballerino amatissimo: cosa succederà ad Amici Speciali

Si tratta di ricordi amari per Andreas perché sappiamo tutti quanto gli è costato dover lasciare Amici la prima volta a causa dell’infortunio. Non del tutto amari però perché sappiamo bene quanto il ritorno poi sia stato bello, visto che la seconda edizione l’ha visto trionfare. Chissà se il compagno di Veronica Peparini riuscirà a stupirci anche questa volta: non ci saranno eliminazioni ma una classifica finale sì. Vi terremo aggiornati.