Amici Speciali regolamento sfide, classifiche, eliminazioni: le news

Regolamento Amici Speciali, le prime news sul talent show in onda a maggio

Amici Speciali non ha ancora una data di messa in onda ma sappiamo che la collocazione è prevista a metà maggio. Il programma è stato pensato da Maria De Filippi e dal suo team autoriale anche per sostenere la Protezione Civile, e questo non è ininfluente ai fini della scrittura della trasmissione: se un talent show non viene pensato come una serie di sfide ma come un evento per raccogliere fondi è chiaro che piuttosto che sulle polemiche si pensi a puntare soprattutto su altro. Ad ogni modo su questo ci riserviamo di scrivere più in là quando ne sapremo di più. Veniamo al regolamento.

Amici Speciali, tutti i concorrenti ufficiali

Ieri vi abbiamo annunciato i nomi ufficiali di quest’edizione sottolineando che le novità fossero in realtà ben poche; per questo però non si può colpevolizzare nessuno perché col limite degli spostamenti è normale che il team di autori abbia preferito scegliere soprattutto cantanti e ballerini residenti nel Lazio (ed è probabile che siano tutti a Roma attualmente). Oggi possiamo dirvi qualcosa in più sul regolamento di Amici Speciali, visto che tra l’altro era stata la stessa Maria De Filippi a farvi cenno prima che partisse il Serale.

Classifica finale e no eliminazioni: il regolamento di Amici Speciali

Lo show sarà diviso in quattro puntate e dovrebbero essere confermati quasi tutti i giudici; non ci sarà alcuna eliminazione ma soltanto una classifica stilata dopo che ogni concorrente sarà valutato in base alle esibizioni proposte: la stessa Gaia Gozzi in una recente intervista con Anna Pettinelli ha sottolineato che il “mood sarà più spettacolo e condivisione che gara”. Non sappiamo se ci sarà una sola classifica finale che decreterà il vincitore assoluto, o se invece dalle classifiche parziali si procederà a portare avanti i concorrenti migliori; tenderemmo a escludere in realtà quest’ipotesi perché significherebbe lasciare indietro qualcuno, e verrebbe meno di conseguenza l’intento di non eliminare nessuno. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.