Amici, Riccardo e Andreas hanno fatto davvero pace: il gesto dopo “Gossip”

Riccardo Marcuzzo e Andreas Muller, un rapporto nato ad Amici di Maria De Filippi

Andreas Muller e Riccardo Marcuzzo erano a tal punto legati durante la loro edizione di Amici di Maria De Filippi che qualcuno arrivò persino a pensare che stessero assieme; ai tempi in effetti non si sapeva se Riccardo fosse fidanzato e Andreas non si era ancora invaghito di Veronica Peparini, con la quale adesso invece va tutto a gonfie vele. I due smentirono scherzosamente i pettegolezzi e ammisero anche di averci giocato un po’ perché la situazione era sembrata a entrambi surreale. Questo per ricordarvi quanto la loro amicizia fosse chiacchierata e quanto entrambi effettivamente tenessero l’uno all’altro. Dopo Amici il buio. O meglio la foschia.

Amici, Riccardo e Andreas distanti dopo la fine del programma: il gossip

Non si sa per quale motivo infatti ma Riccardo e Andreas sembravano essersi allontanati e iniziarono anche a circolare dei pettegolezzi che parlavano di una lite che li aveva divisi; a tali voci di corridoio arrivò la risposta proprio da parte di Muller che a Spy a febbraio 2019 confermò l’allontanamento senza parlare mai di litigio: “Io e lui – queste le sue parole – abbiamo fatto un bel percorso insieme. Però adesso ognuno ha i suoi impegni. Posso dirvi che l’amicizia c’è sempre e che non abbiamo litigato”. I fan in realtà non si lasciarono convincere dalle parole del ballerino sia perché nessuno accettava quell’allontanamento sia perché i due erano distanti anche sui social: a un certo punto sono spariti like, commenti e tutto ciò che poteva far pensare a un’amicizia.

Riccardo e Andreas di nuovo amici, l’in bocca al lupo per Gossip

Oggi sembra essere tornato davvero il sereno perché abbiamo notato che in occasione dell’uscita di Gossip, brano di Riki che ha scatenato polemiche a non finire, Andreas ha voluto fare un grande in bocca al lupo all’“amico mio” confermando di conseguenza che quella distanza e quell’allontanamento sono solo un ricordo. Vedremo a questo punto come si evolveranno i rapporti tra i due che adesso hanno due vite completamente diverse dal loro debutto in televisione ad Amici. Restate con noi!