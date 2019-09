Andreas Muller ad Amici Celebrities: il regalo di Veronica Peparini

Amici Celebrities, Andreas Muller promosso a tutor nell’edizione del talent show dedicata ai Vip

Andreas Muller ad Amici Celebrities avrà un ruolo di rilievo, non sarà soltanto un ballerino professionista. Negli ultimi anni Andreas ha conquistato un posto sempre più importante nel talent show che lo ha visto nascere, arrivando a diventare quasi un coach nell’edizione Celebrities. I concorrenti di questa edizione infatti potranno contare sul supporto e sull’aiuto di ben quattro tutor. Due di loro erano stati annunciati e presentati già da giorni e sono Giordana Angi e Alberto Urso. Loro sono i due coach, sono i rappresentati della squadra Bianca e della squadra Blu. Loro però potrebbero occuparsi maggiormente dei concorrenti del canto, allora perché lasciare i ballerini senza delle figure di riferimento? Ed ecco che si è pensato ad Andreas Muller e Sebastian Melo, due volti amatissimi di qualche edizione fa di Amici.

Andreas Muller tutor ad Amici Celebrities, il regalo di Veronica Peparini prima della registrazione

Oggi è un giorno importante per Andreas, perché sta per registrare la prima puntata di Amici Celebrities. Prima di entrare in studio, però, ha condiviso con i fan il regalo di Veronica Peparini. La sua fidanzata infatti si è presentata in camerino con un bel mazzo di rose rosse per supportarlo e fargli il suo in bocca al lupo per questa nuova avventura. Il ballerino ha postato una foto del dono della compagna, scrivendo: “Ore 16:52. Oggi conta solo questo. Ti amo”. Puntuale è arrivato il commento di Veronica, che è molto fiera di Andreas: “Oggi una bella cosa per te… sono felice ti guardo da dietro questa volta. Ti amo”. Andreas ha scattato anche un’altra foto a Veronica con il regalo per lui prima di Amici Celebrities. Questa è stata postata tra le stories, e lui ci ha aggiunto un altro messaggio: “Lei che mi regala le rose. Oggi è un bel giorno. Domani vedrete”.

Andreas Muller e Veronica Peparini sempre più uniti: la coppia resiste alle critiche

Eh già, domani vedremo, perché domani sera debutterà su Canale 5 Amici Celebrities. Di sicuro Andreas era molto emozionato prima di entrare nello studio nei panni di tutor e il regalo della sua fidanzata lo ha reso felicissimo. Tra Andreas Muller e Veronica Peparini la relazione procede a gonfie vele e sono usciti allo scoperto da mesi ormai. Ci sono state critiche, ma la coppia ha saputo affrontarle nel modo giusto e rispondendo anche a modo.