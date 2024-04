Andreas Muller, il futuro ideale per le figlie: la risposta inaspettata

Andreas Muller e Veronica Peparini sono recentemente diventati genitori di due bellissime gemelline, Penelope e Ginevra. Nelle ultime ore il papà ha condiviso nelle stories di Instagram un box domande. I fan della coppia si sono scatenati ed uno di questi gli ha chiesto qual è il futuro che spera abbiano le sue bambine. La risposta del ballerino a riguardo è stata decisamente inaspettata!

Muller è da poco diventato papà di Penelope e Ginevra, le prime figlie avute dalla sua compagna Veronica Peparini. Dalla nascita delle piccole pubblica spesso sui social foto e video sui social che lo mostrano insieme alle piccole. Nelle ultime ore Andreas ha anche aperto un box domande sul suo profilo ufficiale di Instagram nel quale ha chiesto ai suoi follower di fargli qualche domanda. Così facendo ha avuto modo di svelare qualcosa in più sulla paternità ed anche sul futuro che spera abbiano le sue bambine.

Un utente ha difatti chiesto al ballerino quali sport vorrebbe far provare alle gemelline quando saranno più grandi. La risposta non è stata probabilmente quella che ci si sarebbe potuti aspettare da Muller. Quest’ultimo ha difatti rivelato che, se proprio dovesse scegliere, non vorrebbe che diventassero delle ballerine come lui e la mamma! Ci ha tenuto poi a precisare che le piccole potranno essere liberissime di fare ciò che vogliono senza pressioni esterne e che non imporrà mai il suo volere su di loro.

Di seguito la risposta data da Andreas al suo follower nel box domande:

Probabilmente la sua risposta è stata dovuta al fatto che, essendo lui stesso un ballerino, è ben a conoscenza dei sacrifici e dell’impegno che richiede una disciplina come la danza. Inoltre bisogna fare i conti con gli infortuni e le possibili porte in faccia.

Cosa gli manca della vita prima delle bambine

Un altro utente gli ha poi chiesto cosa gli mancasse di più della sua vita quando ancora non aveva le bambine. Andreas ha rivelato che attualmente ciò che gli mancherebbe sarebbe quella della sua idea con le bambine.