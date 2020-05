Andreas Muller, forti emozioni ad Amici Speciali: “Mai detto in vita mia”

Amici Speciali, Andreas Muller soddisfatto dopo la seconda puntata: il bellissimo messaggio su Iron Sky

Ieri è stata una puntata esplosiva per Andreas Muller ad Amici Speciali. Il ballerino è tornato a casa con una soddisfazione e una gioia che lo hanno pervaso in ogni dove. Andreas è tra i concorrenti dell’edizione speciale che stiamo vedendo in onda in queste settimane, una gara non gara che ha come unico scopo la solidarietà e il supporto verso gli ospedali italiani e non solo. Amici si è impegnato, con l’aiuto dei alcuni dei volti più amati delle ultime edizioni, a donare materiale utile per affrontare l’emergenza Coronavirus e l’esperimento sta riuscendo. E tra i ballerini c’è anche Andreas, contento e orgoglioso di poter tornare a danzare sul palco che considera un po’ casa sua. Ha danzato ad Amici come concorrente e poi come ballerino professionista, adesso è tornato come concorrente Speciale.

Andreas Muller dopo Amici Speciali: “Sono fermo qui”, il messaggio ai fan

Nella seconda puntata in onda ieri sera, Andreas ha vissuto una fortissima emozione danzando sulle note di Iron Sky di Paolo Nutini. Su Instagram ha pubblicato i video della coreografia e scritto: “Sono fermo qui”. Un momento davvero unico per lui: “Ho 23 anni, tra pochi giorni 24, e chi mi conosce sa che sono il tipo di ragazzo che nel lavoro riesce solo a criticarsi, a spronarsi da solo e a cercare stimoli per cambiare sempre, per migliorare e non essere mai uguale a nessuno”. La coreografia in questione ha cambiato un po’ le cose: “Una volta uscito dallo studio e finita la puntata ho voluto aspettare il momento giusto per rivedermi in video. È stato bellissimo. Quindi mi sono dato una pacca sulla spalla e mi son detto: ‘Bravo André mi sei piaciuto tanto’… Non me lo sono mai detto in vita mia, sincero come questa volta”.

Andreas ad Amici Speciali, i ringraziamenti ai colleghi e ai Peparini

Andreas non ha mancato di ringraziare i Giuliano Peparini ma anche la sua Veronica, che ha fatto una scelta precisa per dare spazio a lui. E infine ha scritto: “Un applauso anche a tutti i ballerini nostri colleghi professionisti”. Come lui, anche Virginia Tomarchio la settimana scorsa ha vissuto una forte emozione.