Andreas Muller, crisi superata! Il dolce gesto per Veronica Peparini

È tornato il sereno a casa di Andreas Muller e Veronica Peparini. Nei mesi scorsi si è parlato di una crisi profonda tra l’ex allievo e insegnante di danza di Amici. In realtà, come puntualizzato dalla professoressa del talent show, si è trattato più che altro di un momento difficile e complicato per il ballerino, dovuto ad un infortunio che non è stato semplice superare.

Ora pare tutto superato: in occasione del suo 26esimo compleanno Andreas Muller – nato il 2 giugno 1996 – ha postato sui social network delle foto in cui si mostra sereno e spensierato. Nella gallery spicca quella in cui il giovane bacia con trasporto e passione la sua compagna, alla quale ha voluto dedicare parole importanti.

Andreas Muller su Instagram ha scritto:

“Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro…Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”

Un romantico gesto che è stato molto apprezzato da Veronica Peparini, sempre più coinvolta da questo legame nonostante le critiche e le malelingue. Critiche dovute principalmente alla differenza d’età: l’insegnante di Amici è più grande dell’ex vincitore di Amici di 25 anni. Un divario che non è mai pesato troppo ai diretti interessati.

In una recente intervista Veronica Peparini ha assicurato che il segreto della sua relazione con Andreas Muller è quello di affrontare la vita con il sorriso: insieme la coppia trova la forza per superare ogni tipo di ostacolo.

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller si amano ormai da tre anni. Si sono conosciuti e innamorati grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove lei era l’insegnante e lui l’allievo. Hanno iniziato a frequentarsi privatamente solo dopo la vittoria del ragazzo nel programma di Canale 5. Un amore sbocciato dopo una profonda e sincera amicizia nonché stima e complicità.

La differenza d’età non è mai stato un problema per i diretti interessati, che si sono sempre mostrati molto uniti e affiatati. La Peparini convive con Muller e il ragazzo ha instaurato un ottimo rapporto con Daniele e Olivia, i figli che Veronica ha avuto dieci e quattordici anni fa dall’ex marito Fabrizio Prolli, pure lui ballerino.

Qualche tempo fa Andreas Muller e Veronica Peparini non hanno escluso la possibilità di avere un figlio tutto loro: sarebbe il primo per l’ex concorrente di Amici, che non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre e allargare così la famiglia con la sua compagna.