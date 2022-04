Veronica Peparini: “Nessuna crisi con Andreas Muller ma lui non sta bene”

Non è un momento facile per l’ex ballerino di Amici: la compagna e professoressa sta cercando di aiutarlo come può

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno ancora insieme. Alcune dichiarazioni dell’insegnante di Amici hanno fatto tremare i fan della coppia e qualcuno ha addirittura ipotizzato un’imminente rottura. La sorella di Giuliano, anche lui ballerino e coreografo, ha ammesso che la sua relazione non sta attraversando un momento facile a Verissimo. In una recente intervista per il settimanale Nuovo Tv la Peparini ha però fatto chiarezza sulla situazione, precisando che non è come sembra.

“Crisi di coppia? Ma no! Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è. Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli”, ha detto Veronica Peparini alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

La confessione di Veronica Peparini su Andreas Muller

La ballerina e coreografa ha precisato che è Andreas Muller che sta attraversando un momento molto particolare. L’ex vincitore di Amici è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio – dovrà operarsi tra qualche mese, molto probabilmente a settembre – e questo ha influito negativamente sulla sua vita quotidiana e sul suo rapporto di coppia, che ha subito una brutta batosta. A tal proposito Veronica Peparini ha puntualizzato a Nuovo Tv:

“Non parlerei di depressione, che è una parola importante, ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top”

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller si amano ormai da tre anni. Si sono conosciuti e innamorati grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove lei era l’insegnante e lui l’allievo. Hanno iniziato a frequentarsi privatamente solo dopo la vittoria del ragazzo nel programma di Canale 5. Un amore sbocciato dopo una profonda e sincera amicizia nonché stima e complicità.

La differenza d’età – Veronica ha 51 anni, Andreas 25 – non è mai stato un problema per i diretti interessati, che si sono sempre mostrati molto complici, uniti e affiatati. La Peparini convive con Muller e il ragazzo ha instaurato un ottimo rapporto con Daniele e Olivi, i figli che Veronica ha avuto dieci e quattordici anni fa dall’ex marito Fabrizio Prolli, pure lui ballerino.

Qualche tempo fa Andreas Muller e Veronica Peparini non hanno escluso la possibilità di avere un figlio tutto loro: sarebbe il primo per l’ex concorrente di Amici, che non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre e allargare così la famiglia con la sua compagna.