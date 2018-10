Andrea Zenga contro Alessandra a Temptation Island Vip: “Non prendermi in giro”

Anticipazioni Temptation Island: il falò di Andrea e Alessandra

Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip assisteremo al falò di Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, che formano una delle coppie più amate di questa edizione. Sono stati infatti i protagonisti di episodi che hanno fatto molto chiacchierare. Vi abbiamo riportato tante anticipazioni su Andrea e Alessandra di Temptation Island e tutte ci hanno permesso di capire in che modo evolverà la loro storia d’amore. Se di amore si potrà ancora parlare. Sarà un ultimo confronto molto acceso e Simona Ventura dovrà intervenire più volte. Sono due ragazzi che hanno vissuto appieno la loro esperienza televisiva, si sono esposti molto e per questo non si tratteranno durante il falò.

Andrea Zenga contro la fidanzata Alessandra: ecco cosa le dirà al falò

Andrea Zenga non ci andrà tanto per il sottile con la sua fidanzata Alessandra: “Tu hai la minima idea di quello che ho visto io? Ma tu, dopo questo video qua, dai la colpa a me? Non mi prendere per il c**o”. Il figlio di Zenga si riferisce a un video (che ha fatto tanto discutere) su Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli (avete saputo cosa gli è successo dopo l’esperienza televisiva?). Alessandra ha cercato di giustificarsi, ma senza riuscirci troppo. Allora come andrà a finire la storia di Zenga e Alessandra? Le anticipazioni di Temptation Island Vip ci permettono di capire cosa precisamente succederà.

Temptation Island, Alessandra e Andrea si sono lasciati? La verità sulla coppia

Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga non si sono lasciati. E scopriremo qualcosa di più sul loro conto con la puntata speciale di Temptation Island Vip. Verranno ripercorsi i momenti salienti vissuti dai fidanzati con i tentatori e scopriremo se le storie d’amore hanno avuto un lieto fine oppure no. È comunque molto semplice da capire quali fidanzati non sono riusciti a resistere a questa esperienza che mette a dura prova l’amore.