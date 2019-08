Andrea Zelletta, segnalazione sull’ex fidanzata prima di UeD: l’ex tronista risponde

Uomini e Donne, Andrea Zelletta risponde alle domande dei fan: le ultime news

Andrea Zelletta dopo Uomini e Donne dedica molto tempo ai suoi fan e lo ha fatto anche oggi, rispondendo alle loro domande su Instagram. Tra queste ovviamente molte erano su Natalia Paragoni, la sua fidanzata. Andrea e Natalia sono l’unica coppia che ancora resiste degli ultimi troni della passata stagione, ragion per cui gli occhi sono puntati su di loro. Non che qualcuno aspetti che si lascino, anzi fanno tutti il tifo per loro. Andrea ha scritto che spera sia Natalia quella giusta per lui e che non sa come sarebbero andate le cose, se lei non fosse tornata a corteggiarlo. Se non avesse provato qualcosa di forte per una ragazza non avrebbe avuto problemi a non scegliere, ha detto.

Andrea Zelletta fidanzato poco prima del trono? Lui risponde

Tra le tante domande, comunque, ne è arrivata una che sembrava una sorta di segnalazione. Qualcuno infatti gli ha chiesto: “Ma come hai fatto a iniziare il trono a febbraio se a gennaio eri ancora fidanzato? Strano”. Andrea era fidanzato poco prima di sedersi sul trono di Uomini e Donne? Naturalmente non ha ignorato questa domanda, per evitare che la news si ingigantisse ha subito fatto chiarezza. Questa la risposta di Andrea: “Che dire questa è una bufala incredibile… La mia vecchia relazione è finita fine novembre inizi dicembre”. Nulla di vero nella domanda che gli è arrivata, quindi. Anche se si fosse lasciato ufficialmente a gennaio magari c’erano problemi già prima ed era pronto a innamorarsi di nuovo. E poi, tra inizi dicembre e gennaio cambia poco, ammettiamolo.

Andrea Zelletta torna a parlare di Klaudia e rivela se l’ha sentita dopo Uomini e Donne

Ma Andrea è tornato anche a parlare di Klaudia Poznanska. La domanda sull’ex corteggiatrice, che negli ultimi giorni si è avvicinata a un tentatore molto amato di Temptation Island 2019, non poteva mancare. Gli hanno chiesto se ha più sentito o visto Klaudia. Andrea ha risposto così: “Me lo state chiedendo in tantissimi… Quindi mi sembra giusto rispondere… Comunque no… Non l’ho più rivista”. D’altronde è giusto così, e Klaudia ha fatto i suoi migliori auguri alla coppia.