UeD, Klaudia Poznanska e Javier Martinez stanno insieme? La verità

Uomini e Donne, cosa sta succedendo tra Klaudia Poznanska e Javier Martinez?

Oggi è iniziata una nuova stagione di Uomini e Donne, almeno con le registrazioni, ma altri due vecchi protagonisti sono ancora protagonisti. Stiamo parlando di Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, e Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island. Quest’ultimo è stato ancor ospite della puntata registrata oggi e lo vedremo su Canale 5 il 9 settembre, ma la notizia del giorno non è ovviamente questa. Nelle scorse ore sono diventati, loro malgrado probabilmente, protagonisti di un gossip che ha fatto parecchio discutere. In tanti si sono chiesti infatti se tra Klaudia Poznanska e Javier Martinez ci fosse del tenere o solo un’amicizia. Ebbene, oggi conosciamo la verità!

Klaudia Poznanska e Javier Martinez sono fidanzati? Lei chiarisce

Il gossip è partito con dei movimenti sospetti su Instagram, anche perché non era chiaro come i due potessero conoscersi. A quel punto, e con un solo commento, molti hanno iniziato a farsi domande su Klaudia e Javier: stanno insieme? Sono amici? E come si sono conosciuti? Da quanto tempo si conoscono? Non abbiamo risposte a tutte queste domande, ma a quella principale sì. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dedicato un po’ di tempo ai suoi fan stasera, rispondendo alle loro domande su Instagram. Tra queste ce n’era una su Javier, le hanno chiesto infatti cosa ci sia tra loro due. La risposta di Klaudia? Questa: “È mio friend”, ovvero “è un mio amico”.

Uomini e Donne gossip, Klaudia e Javier sono solo amici: la verità

Dunque si tratta solo di un’amicizia, non c’è nessuna coppia pronta a nascere e i sognatori possono tornare a dormire sonni tranquilli. Klaudia Poznanska e Javier Martinez non sono fidanzati. Il commento che la ragazza ha lasciato sotto la foto dell’altro nascondeva una semplice amicizia, e non un interesse che andasse oltre. Questo, almeno, è ciò che ha detto lei con quelle poche parole. Ma chissà, potrebbe aver deciso di tenere qualcosa per sé e non rivelare proprio tutto tutto…