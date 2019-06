Andrea Zelletta, momento difficilissimo per l’ex di Uomini e Donne: “Si va avanti”

Andrea Zelletta lutto, momento difficile per l’ex tronista di Uomini e Donne

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Andrea Zelletta fa probabilmente riferimento al lutto che lo ha coinvolto negli ultimi giorni e di cui ha dato subito notizia a tutti i suoi follower; dopo la brutta notizia Andrea si era assentato parecchio dai social network, probabilmente per stare lontano un po’ da tutto e tutti, e nel messaggio ha chiesto scusa ai fan proprio per questo motivo, ringraziando tra gli altri la sua Natalia che gli è stata molto vicino. La coppia di Uomini e Donne insomma è sempre più affiatata, e lo si vede soprattutto in questi momenti di difficoltà, come dovrebbe essere per tutte le coppie, del resto.

Uomini e Donne, il messaggio di Andrea Zelletta e la vicinanza di Natalia Paragoni

“Buongiorno – queste le parole di Andrea in una delle sue Instagram stories con sfondo una foto di lui e la Paragoni che si abbracciano –… Scusatemi per l’assenza ma non sono stato benissimo in questi giorni… La Naty mi è stata vicinissima… Si va avanti”. Parole dolci per Natalia che lasciano intuire il feeling che si è creato nella coppia e che mostrano come una persona che ami possa aiutarti a superare i momenti difficili; non sappiamo al riguardo se Zelletta facesse riferimento al lutto che l’ha colpito o ad altro ma è certo che la vicinanza di Natalia è stata una manna dal cielo.

La storia di Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne

La coppia di Uomini e Donne in effetti si è separata pochissime volte dopo la fine della trasmissione, e questo avrà aiutato senza dubbio la crescita del rapporto; erano state proprio le dichiarazioni di Zelletta a farcelo pensare, e queste notizie dopo il doloroso lutto non fanno altro che confermarcelo. Restate con noi perché vi aggiorneremo tempestivamente con le news più importanti sulla coppia nata a corte di Maria De Filippi.