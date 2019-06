Andrea Zelletta, lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne: “Proteggimi”

Uomini e Donne, lutto per Andrea Zelletta

Andrea Zelletta di Uomini e Donne ha annunciato poche ore fa di aver perso la nonna; lo ha fatto su Instagram, dove ha scritto un messaggio breve ma significativo tra le storie, senza però pubblicare nulla nel feed. Fino a ieri il tronista aveva pubblicato video e foto che lo vedevano divertirsi con i suoi amici e Natalia Paragoni, scelta a Uomini e Donne, e oggi la notizia che nessuno avrebbe mai voluto scrivere o leggere.

Andrea Zelletta lutto, è morta la nonna: il messaggio su Instagram

“Ciao nonnina – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne –. Proteggimi da lì su”; alla fine del post un paio di ali rosa e uno smile triste che sottolineano lo stato d’animo del fidanzato di Natalia. Nessun post invece sul profilo Instagram della Paragoni che ha voluto mantenere intelligentemente la sua riservatezza su un momento così difficile per la vita di Andrea.

Andrea e Natalia, la vita della coppia dopo Uomini e Donne

Finora Andrea e Natalia hanno sempre condiviso post e rilasciato interviste che hanno mostrato a tutti noi tanta affinità e un legame di coppia ben saldo, quindi è solo un fatto positivo che in questo periodo ci sia Natalia nella vita di Andrea. Non è la prima volta tra l’altro che in questo periodo vi diamo notizie di questo tipo: tempo fa ad esempio è venuta a mancare una persona molto importante nella vita di Nicolò Ferrari, anche lui ex di Uomini e Donne. Sentite condoglianze ad Andrea e alla sua famiglia.