Andrea e Natalia dopo UeD, gesto d’amore: primo tatuaggio di coppia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, tatuaggio insieme: la coppia di Uomini e Donne fa un gesto importante

Sempre più uniti Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo la scelta di Uomini e Donne. Ora la coppia del Trono Classico decide di fare un gesto d’amore molto importante. All’interno dello studio del noto programma televisivo, i due si sono spesso lasciati andare a forti litigi. Eppure queste discussioni sembrano solo un ricordo, vista la complicità che stanno dimostrando fuori. Sui social è, infatti, possibile vederli sempre insieme, felici e spensierati. Una scelta abbastanza attesa quella di Andrea, che sin dall’inizio del suo Trono ha mostrato un fortissimo interesse nei confronti della Paragoni. Ricordiamo che inizialmente Natalia corteggiava Ivan Gonzalez. Durante il breve percorso all’interno della Villa, Andrea era andato a trovarla, chiedendole di tornare in studio per lui. Compresa la situazione, Ivan aveva così anticipato la sua scelta, ricaduta su Sonia Pattarino. Anche loro dimostrano di essere una coppia molto affiatata. Ora, Andrea e Natalia in queste ultime ore decidono di condividere con il loro pubblico un gesto importante.

Andrea e Natalia fanno un tatuaggio di coppia. Mentre lui si tatua la corona del re, lei ovviamente sceglie quella della regina. Entrambi fanno questo nuovo tattoo sulla schiena, appena sotto il collo. Le foto condivise da entrambi fanno velocemente il giro dei social, dove i fan impazziscono e condividono dediche speciali per loro. Si tratta di un gesto che va a dimostrare, ancora di più, quanto Andrea e Natalia siano una coppia unita. Solo qualche giorno fa, Zelletta dichiarava di non aver mai provato un sentimento così forte e, soprattutto, di voler avere dei figli con l’ex corteggiatrice. Il pubblico non poteva desiderare di meglio per una delle nuove coppie del Trono Classico.

Quello della corona non è l’unico tatuaggio fatto da due ex protagonisti del programma. Andrea sceglie di tatuarsi il volto di un leone a metà sulla zona posteriore del braccio. Invece, Natalia opta per una rosa, accompagnata dalla scritta “famiglia”. La coppia riesce, così, nuovamente a sorprendere il pubblico, che ricondivide prontamente il tutto.