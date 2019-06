Andrea e Natalia, un figlio insieme: le confessioni dell’ex tronista dopo UeD

Uomini e Donne, Andrea Zelletta si confessa dopo la fine della trasmissione

Andrea Zelletta è molto attivo sui social network, soprattutto su Instagram, e non perde mai l’occasione per rispondere alle domande dei fan più curiosi; in una recente sessione di domande e risposte che potete vedere ancora per un po’ tra le sue Instagram stories l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di argomenti molto importanti, ad esempio di figli, e ha fatto una confessione che forse non tutti si aspettavano soprattutto dopo così poco tempo dalla fine della trasmissione di Maria De Filippi. Di cosa parliamo esattamente? Ve lo diciamo subito.

Andrea e Natalia, lui pazzamente innamorato di lei: la confessione dopo Uomini e Donne

Ad Andrea è stato chiesto a un certo punto cosa provasse per Natalia e se avesse mai provato sensazioni ed emozioni simili sinora. “Sincero – questa la risposta di Zelletta –? Quello che sto provando adesso non l’ho mai provato in tutta la mia vita”. Una risposta che solo una persona innamorata avrebbe potuto scrivere e che mostra quanto Andrea tiene alla sua Natalia che chissà come avrà reagito a questa dichiarazione d’amore. E no, non è finita qui – come se non bastassero già le dichiarazioni di ieri – visto che Andrea ha anche parlato di figli, argomento che non è certo usuale all’inizio di una storia d’amore: “Bisogna essere pronti insieme – queste le sue parole alla domanda di un fan –… Noi non corriamo. Ma nei miei desideri ci sono due bimbi”.

La storia d’amore social di Andrea e Natalia

Dopo le tante storie pubblicate su Instagram Andrea ha voluto pubblicare anche un post sula sua pagina che lo ritrae vicino a Natalia e che ha commentato con delle parole bellissime: “Ci sono parole e parole – questo il commento alla foto –. E poi c’è la complicità… Che può concedersi il lusso di tacere”. Anche Natalia ha pubblicato una foto sul suo Instagram, che fa parte chiaramente di un bellissimo servizio fotografico, e ha risposto ad Andrea con delle parole altrettanto belle: “Si chiama complicità – ha scritto Natalia –, ed è la capacità di guardarsi senza aggiungere altro”. La coppia di Uomini e Donne insomma continua a vivere felice la sua favola; siete felici per loro?