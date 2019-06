Uomini e Donne gossip, Nicolò Ferrari torna sui social dopo il lutto: il messaggio

Gossip Uomini e Donne, le ultime news sul Nicolò Ferrari dopo il lutto

Come tutti sapete, Nicolò Ferrari non sta vivendo un periodo proprio bello perché è morto suo nonno. La notizia è stata data proprio da lui su Instagram ai fan che avendolo visto per molto tempo assente e avevano iniziato a preoccuparsi; Nicolò ha pubblicato un lungo messaggio in cui dava l’ultimo saluto al nonno, dando quindi comunicazione a tutti della sua morte, e faceva capire che sarebbe stato assente per un altro po’ di tempo. Oggi Ferrari è tornato a parlare dell’argomento su Instagram, dove tra le storie ha pubblicato un lungo messaggio di ringraziamento a tutti coloro che gli sono stati vicino in questo difficile periodo.

Il messaggio di Nicolò su Instagram dopo la morte del nonno

“Ci tengo a ringraziare ancora una volta – queste le parole dell’ex corteggiatore di Nilufar Addati – tutte le persone vicine e lontane, che conosco e che non conosco che si sono preoccupate e che mi sono state vicine. Sono contento – ha poi proseguito – che i social che spesso veicolano l’odio in questa circostanza siano serviti davvero al loro scopo ovvero unire le persone. Vi sento tutti vicini e leggere i vostri messaggi mi dà tanta forza, mi sono preso qualche giorno per staccare da tutto ma ci tengo a ringraziarvi tutti per i vostri messaggi, grazie per avermi la vostra vicinanza #grazie”. Non si può dire che Nicolò abbia superato il lutto, visto che è ancora troppo presto, però è anche vero che questa vicinanza gli avrà fatto senz’altro piacere e lo avrà fatto sentire meno solo.

Uomini e Donne, l’affetto dei fan per Nicolò

Nicolò in effetti è sempre stato un personaggio amatissimo dai fan di Uomini e Donne prima e da quelli di Temptation Island dopo, visto che il suo corteggiamento è sempre stato elegante e il suo comportamento non è mai stato scorretto o sgarbato. Un vero esempio insomma per tutti coloro che hanno guardato i programmi della De Filippi, ed è per questo che speriamo che Maria lo metta sul trono per la prossima stagione: sarebbe anche ora di dare un po’ di spazio a persone così educate e gentili.