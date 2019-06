Nicolò Ferrari, lutto per l’ex di Uomini e Donne: “Hai combattuto come un leone”

Lutto per Nicolò Ferrari di Uomini e Donne: è morto il nonno

Un bruttissimo momento per Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne, che ha annunciato su Instagram la morte del nonno. Un lutto che giunge non inaspettato perché il ragazzo si era assentato dal mondo dei social proprio per questo motivo, così come ha dichiarato proprio lui stesso in un post su Instagram prima di dare la terribile notizie tra le sue storie. Nicolò ha vissuto un periodo davvero difficile perché il nonno era ricoverato in ospedale da un po’ ma lo ha fatto – come al suo solito – con estrema discrezione, senza cioè condividere quanto stava accadendo nella sua vita con i vecchi e nuovi follower. Fino a oggi quando ha dovuto dare la notizia a tutti.

Nicolò Ferrari nonno morto, l’annuncio su Instagram: “Non soffrirai più”

Qualche ora prima della morte del nonno Nicolò aveva raccontato a una fan che gli chiedeva come mai fosse così assente che “mio nonno sta male è in ospedale, non me la sentivo di essere social in questi giorni”: parole che non facevano certamente presagire una morte imminente; un’ora fa circa invece la brutta notizia: “Nonno, riposa in pace. Hai combattuto come un leone per più di una settimana, ora non soffrirai più”. Poche le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, poi approdato a Temptation Island sempre come tentatore di Nilufar, ma tantissime e contrastanti le emozioni: l’indiscutibile tristezza per aver detto addio al nonno e al tempo stesso il sollievo di non vederlo più soffrire.

Un momento difficile per Nicolò

Non sappiamo se Nicolò deciderà di parlare di quanto accaduto quando sarà più lucido e avrà più tempo – magari lo farà in futuro in una sessione di domande e risposte su Instagram -, ma siamo convinti che riuscirà a superare questo brutto momento con la forza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.