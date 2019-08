Andrea Zelletta in intimità, la confessione piccante sul rapporto con Natalia

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sempre più innamorati

La storia d’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta continua a gonfie vele dopo Uomini e Donne, ha superato i mesi estivi che in tutti questi anni hanno distrutto fior fior di coppie e siamo sicuri che supererà molte altre difficoltà perché entrambi sono innamoratissimi l’uno dell’altra, e lo dimostrano con evidenza le diverse storie Instagram che pubblicano sin da quando c’è stata la scelta a Uomini e Donne. Oggi Andrea ha confessato tra le sue storie un dettaglio intimo che sicuramente farà discutere, anche perché non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne parla di certi argomenti.

Andrea Zelletta si racconta, dettagli intimi sul rapporto con Natalia

Per la precisione, un follower gli ha chiesto quanto fosse importante il se…o in una relazione; a differenza di quanto alcuni fanno, non rispondendo a domande così dirette, Andrea ha invece sottolineato “tanto”. Già qualche tempo fa lui e Natalia avevano rivelato dettagli intimi sulla loro prima volta, e da lì fu tutto un pubblicare di articoli che riprendevano le loro dichiarazioni; ecco perché crediamo che anche questa non passerà inosservata, sebbene Andrea non abbia detto niente di così straordinario o scandaloso: per tutti il se…o è una componente importante in un rapporto di coppia, no?

Gf Vip, Andrea nuovo concorrente? Tanti i pettegolezzi

Continuano a diffondersi intanto voci di corridoio che vorrebbero Andrea in un nuovo reality show dopo che è sfumata per tutti la possibilità di vedere entrambi a Temptation Island Vip, dove invece è sbarcato il chiacchieratissimo Er Faina assieme ad altre cinque coppie. Non sappiamo se tali voci siano infondate ma le prendiamo con la dovuta cautela perche al Grande Fratello Vip ad esempio il posto destinato agli ex tronisti sembra essere stato già occupato da Mariano Catanzaro e Lorenzo Riccardi. Sempre che sia davvero il Gf Vip il reality a cui Andrea è destinato…