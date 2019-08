Andrea e Natalia, scandalo prima notte? Ecco la loro risposta

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, le confessioni sulla prima volta insieme

In una recente e bella intervista di Di Più Andrea Zelletta ha raccontato molti particolari sulla sua prima volta con Natalia Paragoni e noi, che abbiamo riportato subito la notizia, non avremmo mai immaginato che si sarebbe scatenato un putiferio su entrambi, visto che Andrea ha usato parole dolcissime e ha più volte sottolineato il suo amore per la sua ex corteggiatrice; invece è successo, e molto probabilmente i commenti sono arrivati anche ai diretti interessati che in alcune storie Instagram sono tornati sull’argomento a modo loro, e per fortuna senza rinnegare tutto, come purtroppo fanno molti altri personaggi dello spettacolo quando vengono subissati dalle critiche.

Andrea e Natalia sempre più innamorati, la risposta alle polemiche

“Comunque – queste le parole di un sorridente Andrea mentre bacia la sua Natalia – la prima notte… per confermare un po’ questa cosa… non abbiamo dormito separati!”. “No, per niente, ragazze, ve l’assicuro”, ha aggiunto una Natalia felicissima di stare tra le braccia del suo principe azzurro. I due insomma non solo non hanno ritrattato quanto emerso dall’intervista che Andrea ha rilasciato ma hanno persino aggiunto il carico da novanta facendo un bel sorriso a tutti gli odiatori seriali che stanno inquinando il Web negli ultimi anni.

Temptation Island Vip 2, Andrea e Natalia nuova coppia?

Noi intanto continuiamo a chiederci se alle coppie confermate di Temptation Island Vip 2 si aggiungeranno proprio loro due che sicuramente sarebbero un ottimo acquisto per il programma; Raffaella Mennoia oggi ha parlato di “soddisfazioni” che arriveranno nel mese di settembre: chissà a chi si riferiva e chissà se nei progetti del suo team autoriale rientrano Andrea e Natalia. Noi ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più perché – come ben sapete – Temptation Island e tutte le sue versioni sono pane per i nostri denti!