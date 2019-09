Andrea Zelletta contro Live-Non è la d’Urso: lo sfogo dell’ex tronista

Andrea Zelletta senza freni contro Live-Non è la d’Urso: lo sfogo dell’ex tronista

Andrea Zelletta è pronto a riabbracciare la sua Natalia Paragoni. Nella serata odierna infatti tornerà a Milano dopo aver trascorso dei giorni ‘solitari’ a Taranto. Oltre a informare i suoi fan della voglia che ha di far ritorno nel capoluogo lombardo, dove ha la maggior parte degli impegni professionali, l’ex tronista di Uomini e Donne ha anche detto la sua su quanto è stato mandato in onda durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso. Il programma ha riaperto i battenti ieri, tornando a trattare l’ormai arcinoto caso di Mark Caltagirone, il promesso sposo fantasma di Pamela Prati. Una scelta che è stata criticata non poco da Zelletta.

Zelletta sul caso Mark Caltagirone: “Possibile che in tv se ne parli ancora”

“Questo è un video un po’ più polemico” premette Andrea tra le sue Instagram Stories, apprestandosi a parlare della vicenda Mark Caltagirone: “Dopo quel caso di Pamela Prati e del finto marito Mal.. Mark Caltagirone, che non so neanche come si chiami… è possibile che in tv ancora se ne parli? Ma la colpa di chi è? Bho. Cioè ancora si continua a parlare di sta caz…ta?” Seppur non è nominato esplicitamente lo show di Canale 5 il riferimento a esso è più che nitido. Indirettamente nella critica dell’ex tronista ci finisce pure Barbara d’Urso, in quanto la conduttrice ha carta bianca sulle tematiche da affrontare negli show che presenta. Tra l’altro, stavolta, la scelta di Barbarella non ha dato i frutti sperati in termini di ascolti. Infatti la prima puntata del talk è stata un flop piuttosto cocente e inatteso.

Andrea Zelletta di Uomini e Donne: meno Instagram, più Grande Fratello

Zelletta di recente ha scelto di ‘defilarsi’ un poco da Instagram. Infatti, di comune accordo con Natalia, ha deciso di tornare al profilo privato, abbandonando quello pubblico. Questioni personali, ha dichiarato. Restando in tema di piccolo schermo, Andrea ha inoltre fatto intendere che ci sono porte a una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip. Chissà se il reality sta pensando a lui.