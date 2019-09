Uomini e Donne gossip Andrea Zelletta, scelte: GF Vip e meno Instagram

Uomini e Donne gossip Andrea Zelletta, tempo di scelte: l’ex tronista si defila da Instagram. Poi le parole su Natalia (“Manca da morire”) e sul Grande Fratello Vip

Tempo di scelte e di cambiamenti per Andrea Zelleta, uno dei tronisti più amati dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il modello, che è sempre innamoratissimo di Natalia Paragoni – nonostante la momentanea lontananza geografica – si è confessato con i suoi fan di Instagram, informandoli di molte curiosità che lo riguardano. Innanzitutto, come molti suoi seguaci avranno già notato, ha avvisato che da ieri il suo profilo social IG non è più pubblico, essendo stato messo in modalità “privato”. Sulla scelta Andrea non ha voluto dare ulteriori dettagli, se non dire che la decisione potrebbe non essere definitiva e che è stata presa assieme alla compagna. Spazio poi a una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip e al sogno di comprare casa a Milano, città in cui attualmente abita in affitto anche se in questi giorni si trova a Taranto.

“Da morire” risponde Andrea a chi gli domanda se attualmente gli manchi Natalia, visto che i due non sono assieme. Dopodiché si passa alla questione Instagram: “Sono privato da ieri… Però per tutte le persone che mi seguivano non è cambiato assolutamente niente”. A chi gli ha domandato il motivo di tale decisione ha spiegato che si tratta di “una scelta personale”. “Ne ho parlato con Natalia – aggiunge – ed ho deciso insieme a lei. Penso cambi poco comunque”. Forse si, ma dal punta di vista lavorativo potrebbe essere svantaggiato: “Certo, sicuramente non è il massimo. La mia è una scelta non definitiva. Capirò più avanti cosa sarà meglio per me”.

Uomini e Donne gossip, Andrea Zelletta apre al Grande Fratello Vip

Zelletta spiega anche perché in questi giorni è stato meno presente sui social: “Sto lavorando e studiando a un progetto super importante. Appena tornerò a Milano dalla mia Naty vi faremo divertire un po’“. Infine, si plana su una sua eventuale partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip. “Vi piacerebbe?”, ha risposto l’ex tronista, lasciando intendere che le porte sono aperte.