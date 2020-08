Niente Grande Fratello Vip per Andrea Roncato. Nelle scorse settimane era trapelato il nome dell’attore per la quinta edizione del reality show. Non solo: si vociferava pure di un coinvolgimento di Stefania Orlando, ex moglie di Roncato. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo il 73enne ha smentito i gossip chiarendo che non ha nessuna intenzione di partecipare al programma di Alfonso Signorini. Andrea ha inoltre assicurato che sua moglie – Nicole Moscariello – non è per niente gelosa della sua ex. In passato la Orlando ha infatti accusato la donna – madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti – di aver rovinato il rapporto con l’ex marito. Un rapporto che non si è mai interrotto nonostante il divorzio ma che è cambiato in seguito alle nozze tra Andrea e Nicole. Roncato ci ha tenuto a ribadire che per la sua dolce metà il passato non conta e che nella sua carriera preferisce fare altro anziché trasmissioni come il GF Vip.

Le ultime dichiarazioni di Andrea Roncato sull’ex moglie Stefania Orlando

“Grande Fratello Vip? Non ho mai accettato e neanche me lo hanno mai chiesto. I reality show non mi attraggono perché non li trovo adatti a me. Io e Stefania siamo sempre stati in ottimi rapporti. Però, dopo la nostra separazione, io ho preso un’altra strada e ho sposato un’altra donna. E anche lei si è risposata”, ha dichiarato Andrea Roncato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. L’attore ha affermato che nell’allontanamento con la Orlando non c’entra nulla la moglie Nicole Moscariello. “Assolutamente no. Nicole non è gelosa di nessuna ex e non gliene importa niente del mio passato sentimentale. Semplicemente oggi io ho altri pensieri, faccio una vita diversa e non ho occasione di frequentare Stefania. Tutto qui…”, ha spiegato Roncato. Andrea ha aggiunto che grazie a Nicole è maturato e ha riscoperto il piacere di stare in famiglia. “Con lei non mi manca nulla”, ha puntualizzato.

Andrea Roncato è sposato con la madre di Giulia Elettra Gorietti

Andrea Roncato ha sposato Nicole Moscariello nel 2017, dopo sette anni di relazione. A far incontrare i due Giulia Elettra Gorietti, figlia di Nicole diventata famosa con il film Tre metri sopra il cielo dove indossava i panni della sorella di Babi, che ha lavorato con Roncato al film Almeno tu nell’universo nel 2010. Ironia della sorte in quel film Andrea interpretava la parte del patrigno di Giulia e in poco tempo si è passati dalla fantasia alla realtà. Roncato ha un buon rapporto pure con l’altra figlia di Nicole, Greta. L’attore, al contrario della seconda moglie, non è mai riuscito a diventare padre nella sua vita. I 21 anni di differenza tra moglie e marito non sono mai stati un problema per la coppia.

Stefania Orlando oggi è sposata con Simone Gianlorenzi

Anche Stefania Orlando si è sposata per la seconda volta in seguito al matrimonio fallito con Andrea Roncato. Nel 2019 è convolata a nozze, dopo undici anni d’amore, con il musicista Simone Gianlorenzi. Come Roncato la Orlando non ha figli ma non esclude in futuro di averne nonostante abbia raggiunto il traguardo dei 53 anni. Andrea e Stefania sono stati sposati dal 1997 al 1999.