Andrea Pucci a Sanremo, Selvaggia Lucarelli fa ‘nero’ Carlo Conti con una raffica di post

Continuano gli annunci relativi alle co-conduzioni del Festival di Sanremo 2026, in partenza martedì 24 febbraio. Carlo Conti, attraverso un post Instagram, ha reso noto che ad affiancarlo lungo la serata di giovedì 26 ci sarà il comico Andrea Pucci. La notizia ha innescato polemiche in quanto Pucci, negli ultimi mesi, si è reso protagonista di dichiarazioni controverse prendendo di mira alcuni personaggi politici e del mondo dello spettacolo. La scelta di Conti è stata duramente criticata da Selvaggia Lucarelli che ha ricordato alcuni degli ‘sfondoni’ del comico.

Andrea Pucci a Sanremo: Selvaggia Lucarelli attacca Carlo Conti

“Complimenti a Carlo Conti. Dopo quella che non canta Bella Ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci che fa body shaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. Un bel presidente”, ha scritto Lucarelli sui social. Il riferimento a quella che non canta Bella Ciao è a Laura Pausini che anni fa si rifiutò di intonare il brano partigiano in un programma spagnolo; quello al “canterino” è a Morgan che sbarcherà sul palco dell’Ariston nella serata delle cover, duettando con Chiello, che figura tra i big in gara.

La giornalista ha poi ripostato alcuni vecchi interventi online di Pucci. Ad esempio quello in cui commentava così dal punto di vista estetico una foto dell’attuale segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein: “Alvaro Vitali e Pippo Franco insieme”. Selvaggia ha anche rilanciato un tweet che il comico fece contro Tommaso Zorzi. Questo il ‘cinguettio’ in questione: “Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci i tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano str**zi anche nell’altra, se erano ancora più st**nzi in bocca. Se invece ti chiamavi Zorzi nel cu*o”.

Pucci in passato ha anche attaccato direttamente Lucarelli. Lei stessa in queste ore lo ha rimarcato riportando che cosa lui disse sul suo conto: “Cattiva, vigliacca e già che ci siamo brutta. Anzi bruttissima”. Infine la giornalista ha puntato i riflettori su un fatto recente, ossia quando pochi giorni fa il comico, durante una serata che lo ha visto protagonista di un evento, si è schierato a favore di Fabrizio Corona nella vicenda che ha travolto Alfonso Signorini. “Contento che Corona tiri fuori tutto”, ha dichiarato lo showman.

Un altro quotato giornalista che segue da vicino le dinamiche televisive ha trovato la scelta di Conti non azzeccata, per usare un eufemismo. Si tratta di Giuseppe Candela, firma di Chi e Dagospia: “Ogni annuncio è peggiore del precedente, ma Pucci è davvero il punto più basso”.

L’annuncio di Conti

Conti, oltre a Pucci, ha anche fatto sapere che nella serata di mercoledì 25 febbraio co-condurrà con un altro comico, cioè Lillo. Per rivelare la presenza dei due showmen, ha diffuso uno scherzoso video su Instagram in cui si mostra in auto mentre telefona a entrambi: “Pronto, Pucci e Lillo? Ciao, ho fatto la chiamata a tre, vi volevo chiedere… al limite avreste dei problemi a fare la co-conduzione, una serata per uno al Festival, anche se c’è magari Sandokan, Mary Poppins Topo Gigio, Spongebob?”

“Una serata per uno. Non avete problemi? Bene, molto bene”, ha aggiunto facendo intendere di aver ricevuto risposta affermativa.