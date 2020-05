Andrea e Natalia UeD, “troppa violenza”: attaccati, intervento necessario

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, il Web non perdona: “Troppa violenza!”

Natalia e Andrea di Uomini e Donne hanno fatto molto discutere dopo lo scherzo de Le Iene: l’ex tronista ha finto di aver avuto un’amante e la reazione della sua fidanzata non si è fatta attendere, etichettata per molti “esagerata”. È scoppiato un vero e proprio caso, perché mai nessuno si sarebbe aspettato di assistere a qualcosa di quel tipo: Natalia, non riuscendo a incassare il colpo – e che brutto colpo! -, si è scagliata contro Andrea, trattanenuta a stento dai suoi famigliari (che erano perfettamente al corrente dello scherzo).

Natalia e Andrea UeD: “We are love”, la reazione sui social divide. Cosa sta succedendo?

Su Instagram, adesso, un feed di Andrea e Natalia insieme e la didascalia “We are love” ha fatto scatenare i follower, dopo quello scherzo de Le Iene: “Scappa! Altro che ti ama!”; “Aspetto il tuo post contro la violenza sulle donne l’8 marzo. Baci!”; “Non immagino neanche il dolore che si può provare, ma sei stata aggressiva. Brutto vedere tirate di capelli e cose varie sia verso l’uomo che nei confronti della donna”; “Troppa violenza, non mi sei piaciuta per nulla”; “Beh, che dire, dopo averlo massacrato di botte, un bel post per scusarmi… ma tu non stai bene!”.

Roberta Carluccio scrive a Natalia Paragoni: chi è e perché è intervenuta?

Sulla questione è voluta intervenire Roberta Carluccio, una fitness model e influencer famosa su Instagram (è seguita da 1,7 milioni di follower), che aveva interpretato l’amante di Luca Onestini durante lo scherzo de Le Iene subìto da Ivana Mrazova: “Quanti ipocriti! Quando ho fatto uno scherzo io come amante, complice per Le Iene, e la ‘vittima’ non ha reagito, li avete insultati dicendo: ‘Ah, coppia finta! Fossi stata in lei, l’avrei ammazzato di botte!’. Freg…ne, Nati! P.S. Io ho fatto di peggio”. Ha poi voluto chiarire tutto dopo esser stata accusata di giustificare la violenza: “Non è un invito a usare la violenza, ovviamente, e sono d’accordo che la violenza, come sulle donne, sugli uomini non deve esistere. Però il finto moralismo mi fa veramente ridere”.