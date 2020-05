Natalia Paragoni, scherzo Iene: Andrea finge di tradirla, reazione violenta

Natalia vittima dello scherzo delle Iene, l’amore nato a Uomini e Donne viene messo alla prova: l’ex corteggiatrice reagisce in maniera inaspettata

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono due volti molto noti al pubblico di Uomini e Donne: lui ex tronista e lei ex corteggiatrice, si sono innamorati follemente all’interno del dating show di Maria de Filippi e ad oggi la loro relazione va a gonfie vele. Con l’avvento dei social, sono moltissimi i personaggi che hanno costruito la loro impronta sui social partecipando a Ued così come i vari reality show: ma le storie d’amore nate sotto i riflettori saranno tutte sincere come sembra? Per avere una risposta Le Iene hanno organizzato l’esperimento ‘Amori in quarantena’, sulle coppie nate in tv per vedere che cosa ci sia di vero osservandole lontano dai riflettori. Le prime ‘cavie’ dell’esperimento sono state proprio i due ex protagonisti di Uomini e Donne: Natalia ama davvero Andrea? “Ci metto la mano sul fuoco”, ha affermato l’ex tronista, complice dello scherzo ideato da Sebastian Gazzarrini. Ma vediamo in seguito cos’è successo.

Natalia scopre di esser stata tradita da Andrea: l’influencer sferra pugni e calci contro il fidanzato!

La vittima dello scherzo è stata proprio Natalia: a casa dei genitori dell’ex corteggiatrice è arrivato un pacco sospetto destinato al suo fidanzato. La ragazza, spinta dalla curiosità avendo notato il nome di Andrea sullo scatolone, lo apre e scopre il suo contenuto. A sorpresa, al suo interno, trova un disco in vinile, un paio di cuffie e una lettera scritta a mano. Natalia inizia a leggere le parole del biglietto e subito si altera, il testo sarebbe stato scritto da una donna e parla di una relazione con Zelletta: “Non ce la faccio più, dovrei esserci io al suo posto”. Dopo aver capito di aver subito un tradimento, la giovane si ritira in camera e chiama il fidanzato per farlo tornare a casa. Una volta arrivato, si scatena il putiferio: l’ex corteggiatrice chiede spiegazioni a Zelletta e inizia a dare di matto. Il povero Andrea si becca numerosi calci e pugni dalla fidanzata visibilmente alterata per aver scoperto il ‘fattaccio’. Ma le sorprese non sono finite qui.

L’amante è incinta: “Sono al secondo mese”

Dopo essersi apparentemente calmata, Natalia chiede ad Andrea come e quando è successo. “L’ho incontrata per caso e lei mi ha istigato… è successo una volta sola, per sbaglio. Voglio essere onesto ora perché non ce la faccio ad andare avanti con questa menzogna, è successo prima della quarantena”. Inutile dire che tali parole hanno fatto ancor più arrabbiare la Paragoni che ha ripreso a scagliarsi contro il suo fidanzato. Ma il peggio deve ancora venire: Zelletta chiama la presunta amante e qui la rivelazione che getta nello sconforto più totale l’ex corteggiatrice: “Io non ho contro nulla di voi ma la storia è più complicata. Io sono al secondo mese”. Natalia quindi scoppia in lacrime: “Io ci ho messo tutta me stessa in questa relazione, io e lui dovevamo costruire una famiglia“. Ed è qui che intervengono quelli delle Iene rivelando che è tutto uno scherzo! Data la reazione (molto esagerata ma comprensibile), possiamo dire con certezza che l’amore tra Natalia e Andrea è autentico!