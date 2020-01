Uomini e Donne, Andrea e Natalia si sposano: “Vogliamo subito un figlio”

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: presto matrimonio e figlio insieme

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, nata solo qualche mese fa a Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono già andati a convivere e il 2020 e il 2021 saranno anni decisivi per la coppia. Perché Andrea e Natalia vogliono sposarsi e mettere presto su famiglia. Lo ha rivelato di recente Zelletta, che ha così confermato le sue intenzioni dopo lo splendido anello che ha regalato alla fidanzata in occasione delle festività natalizie. Andrea ritiene Natalia la donna della sua vita e per questo vuole sposarla e avere dei figli da lei. La giovane età – lui 25 anni, lei 21 – non è un ostacolo per entrambi, più che mai sicuri e innamorati.

Le dichiarazioni di Andrea Zelletta su Natalia Paragoni

“Ci piacerebbe sposarci e avere presto un bambino, del resto anche le nostre rispettive mamme ci hanno avuto da giovani. Chiaramente per ora siamo concentrati sulle nostre rispettive carriere, ciò non toglie che, se un giorno dovesse accadere, saremmo ben felici di stringere tra le braccia un bambino”, ha dichiarato Andrea Zelletta al settimanale Di Più Tv. “Non abbiamo paura di bruciare le tappe perché crediamo moltissimo nel nostro amore nato davanti alle telecamere. Anzi, dirò di più: alle nostre nozze inviteremo pure Maria De Filippi, alla quale dobbiamo tanto”, ha aggiunto.

La vita di Andrea Zelletta e Natalia dopo Uomini e Donne

Dopo la scelta avvenuta lo scorso maggio a Uomini e Donne, Andrea e Natalia sono andati a convivere a Milano. Zelletta continua a lavorare come modello ma sta anche prendendo lezioni di disc jokey; la Paragoni si dà da fare come estetista, modella e web influencer.