UeD Andrea Zelletta e la sorpresa a Natalia, spunta l’anello: “Per ufficializzare”

Uomini e Donne, Natalia Paragoni festeggia il compleanno: il regalo di Andrea Zelletta toglie il fiato!

Andrea e Natalia oggi sono più fidanzati di ieri e il gesto dell’ex tronista ha emozionati tutti! Stasera è in corso la festa di compleanno di Natalia Paragoni, che sta festeggiando a Milano in un bellissimo locale con amici e parenti. Tra gli invitati al compleanno ci sono anche i nonni di Andrea Zelletta ma anche ex volti di Uomini e Donne. Alcuni nomi? Eccoli: Sonia Lorenzini e Federico Piccinato, Giulia Cavaglià, Nicolò Ferrari, Virginia Stablum e Marco Cartasegna. Tutti sono stati testimoni della sorpresa di Andrea a Natalia durante il taglio della torta. L’ex corteggiatrice aveva appena finito di fare il discorso da festeggiata quando Zelletta le ha portato via il microfono!

Andrea e Natalia oggi, la sorpresa al compleanno: Zelletta tira fuori l’anello di fidanzamento!

Andrea ha annunciato di avere qualcosa da dire: “Lei dice che non faccio mai sorprese”, queste le sue prime parole. Poi è andato a prendere una scatola ed è tornato dalla sua Natalia: era ovviamente il suo regalo di compleanno. Ha deciso di consegnarlo davanti a tutti gli invitati e per questo a tutti era già chiaro: i presenti hanno iniziato a gridare “anello, anello, anello!” ancor prima che lei scartasse il regalo. Andrea ha consegnato la sua sorpresa dicendo: “Siccome sappiamo tutti che Natalia è la mia fidanzata, però io vorrei ufficializzarlo”. E poco prima che Natalia scoprisse l’anello ha ribadito: “Per ufficializzare il tutto”.

UeD, Andrea Zelletta ha regalato l’anello alla fidanzata Natalia Paragoni: “Per ufficializzare tutto”

Inutile dire che Natalia si è emozionata tantissimo vedendo l’anello ed è corsa a dare un bacio al suo fidanzato. Gli invitati hanno ripreso tutta la scena e hanno condivido i video sui social, come lo stesso profilo della Paragoni. Non c’è stata una proposta di matrimonio, ma l’anello di Andrea Zelletta a Natalia è comunque un gesto importante. Oltre che una bellissima ed emozionante sorpresa per tutti, per Natalia in primis ma anche per tutti i loro fan!