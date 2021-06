Andrea Mainardi di nuovo papà: la moglie Anna è incinta

Lo chef, ex concorrente del GF Vip, diventa padre per la seconda volta: in arrivo il suo primo figlio con la sua dolce metà

Secondo figlio per Andrea Mainardi: sua moglie Anna è incinta. A dare l’annuncio ci pensa lei, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Scendendo nel dettaglio condivide una foto che ritrae lo chef baciare il suo pancino. Una grande notizia che è stata subito accolta nel migliore dei modi dai fan. Sono davvero tantissimi coloro che in questi minuti stanno lasciando commenti di congratulazioni e auguri sotto il posto condiviso da Anna.

Proprio oggi, Mainardi si è riunito con Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi) e Stefano Sala. Insieme hanno condiviso l’esperienza come gieffini nella terza edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore, dopo aver pranzato in loro compagnia, Anna decide di rendere pubblica la notizia sulla sua gravidanza. Mentre Mainardi ha già una figlia, Michelle, sua moglie diventa mamma per la prima volta.

Questa fotografia rappresenta per lei la felicità che da piccola immaginava. Così inizia il suo annuncio sulla gravidanza la moglie del noto chef. Anna ammette di aver realizzato un grande sogno, ricordando come da bambina immaginasse di costruire una famiglia. Ora è arrivato il momento per lei di viversi questo grande sogno. Fa notare che c’è qualche anno di ritardo “sulla tabella di marcia, con tanti cambi di rotta e tanti tanti tanti incidenti di percorso”.

Sa di essere nel posto in cui sognava di arrivare quando era ancora una bambina, ovvero tra le braccia di suo marito e “con il cuore che scoppia d’amore” per il loro bambino. Dopo di che, Anna aggiunge tanti cuori blu. In questo modo, probabilmente, vuol far sapere ai fan che attendono un maschietto. Almeno così sembrerebbe.

“Qualsiasi sia la vostra immagine di felicità, godetevi ogni singolo istante perché non c’è cosa più bella che piangere di gioia”

Così conclude questo post pieno d’amore condiviso dalla moglie di Andrea Mainardi. Si sono sposati a ottobre del 2019, con una testimone d’eccezione: Antonella Clerici. Lo chef è già padre di una bambina, Michelle, avuta da un precedente matrimonio. Capita che lo chef condivida alcuni dei momenti che trascorre con lei sul suo account ufficiale di Instagram.

Michelle non è volto sconosciuto ai telespettatori di Canale 5. Infatti, fece una sorpresa a Mainardi durante la sua esperienza nella Casa del GF Vip. Ora a distanza di poco più di un anno dalla perdita di suo padre, Andrea torna a sorridere accogliendo un altro figlio, un fratello per Michelle.