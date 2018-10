Andrea Iannone con un’altra dopo Belen: nuova fidanzata? No, ecco la verità

Andrea Iannone avvistato con un’altra ragazza dopo Belen, ma non è la sua fidanzata: svelata la verità

La foto di Andrea Iannone in compagnia di una bella e misteriosa ragazza ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Molti, basandosi sulle immagini pubblicate in anteprima dal settimanale Chi, hanno subito attribuito un nuovo flirt al pilota. Ma è davvero così? Iannone ha davvero già ritrovato l’amore dopo Belen Rodriguez? Ebbene, la risposta a questa domanda pare sia negativa, perché a smentire tutto c’ha pensato il giornale di Alfonso Signori, ovvero lo stesso che ha divulgato le immagini diventate virali ieri. Chi ha avuto modo di comprare e leggere l’ultimo numero in edicola, infatti, ha potuto apprendere la verità.

Andrea Iannone si è fidanzato? Dopo Belen il pilota è ancora single

Andrea Iannone, come è stato riportato nell’ultimo numero di Chi, è stato davvero beccato in un locale insieme ad una ragazza (ovvero quella delle foto incriminate). Quest’ultima, però, sarebbe solo un amica del pilota, o meglio, una fidanzata di un suo carissimo amico, presente con loro nel locale al momento della foto ma non ripreso dai paparazzi. Nessuna cena romantica dunque o appuntamento galante, solo un aperitivo in compagnia. “Il campione di MotoGP” come si legge “Non ha ancora trovato la donna che può prendere il posto del suo grande amore”.

Andrea Iannone e Giulia Salemi sono stati insieme? Il pilota smentisce il gossip

Nella pagine di cronache rosa e sui siti di gossip Andrea Iannone è finito ultimamente anche per via di alcune dichiarazioni fatte dalla mamma Giulia Salemi (concorrente del Gf Vip) a Mattino 5. Quest’ultima, nello specifico, avrebbe parlato di un presunto flirt tra lui e la figlia, finito male per via delle intenzioni poco serie del pilota. Questa versione, però, è stata puntualmente smentita da Iannone che, sui social, ha dichiarato: “L’ho incontrata per caso in un ristorante e non l’ho mai più vista. Cercasse un altro cognome per farsi pubblicità!”.