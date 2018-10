Giulia Salemi e Iannone, parla mamma Fariba: l’imbarazzante rivelazione

Giulia Salemi e Andrea Iannone: la mamma della gieffina spiega cos’è accaduto tra loro

Continuano i gossip sulla vita sentimentale di Giulia Salemi, che sembra aver conosciuto anche Andrea Iannone. Secondo quanto racconta la madre Fariba, i due stavano per iniziare una relazione. A Mattino 5 la donna ha confermato, di fronte a Federica Panicucci e agli altri ospiti, che Iannone ha fatto la corte a Giulia. Ma a creare imbarazzo in tutto lo studio del noto programma è un’affermazione che Fariba fa in merito a una scelta presa dalla Salemi nei confronti di Andrea. Scendendo nel dettaglio, Fariba ha rivelato in diretta, in modo abbastanza esplicito, che sua figlia essendo persiana non va con chiunque le capiti. Una frase che ha portato tutti gli ospiti presenti nel programma a ridere dall’imbarazzo. L’affermazione fatta dalla donna ha lasciato tutti un po’ a bocca aperta, in quanto ha utilizzato parole davvero inaspettate. Lei stessa, imbarazzata, ha iniziato subito a ridere di fronte alla Panicucci.

Giulia Salemi e Iannone: l’affermazione della mamma della gieffina imbarazza tutti a Mattino 5

“Essendo persiana non la dà via subito”, ha dichiarato apertamente la mamma di Giulia. In particolare, Fariba con la sua affermazione voleva far capire al pubblico che sua figlia non si concede subito a un uomo. Ciò sarebbe accaduto proprio con Iannone, che pare abbia deciso di troncare subito con la Salemi proprio dopo questo due di picche. Questo ovviamente è ciò che racconta la mamma della Salemi, dunque non sappiamo con certezza cosa sia realmente accaduto tra i due. Nel frattempo, non si può fare a meno di parlare della vicinanza tra Giulia e Francesco Monte. In questo caso, Fariba rivela di non vedere ancora qualcosa di importante tra sua figlia e l’ex tronista di Uomini e Donne.

Giulia Salemi e Francesco Monte, sarà amore al Grande Fratello Vip?

Sebbene gli ospiti in studio non siano d’accordo, Fariba ammette: “Io ancora vedo due teneri ragazzi assetati di affetto, si fanno solo le coccole”. Ma ormai per il pubblico questo loro avvicinamento non può che segnare l’inizio di una storia d’amore. La madre di Giulia Salemi, però, non vede ancora qualcosa di travolgente tra loro.