Andrea Iannone: “Nessun flirt con Giulia Salemi, non la conosco nemmeno”

Giulia Salemi e Andrea Iannone: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez smentisce il gossip

Andrea Iannone non ci ha mai provato con Giulia Salemi. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha seccamente smentito a 361 magazine il gossip che sta circolando in questi giorni sul suo conto. A farlo girare Fariba Therani, madre di Giulia ed ex concorrente di Pechino Express, che ha rivelato che la figlia non ha mai ceduto alla corte del pilota di Moto GP. Corte che, a detta di Iannone, non c’è mai stata perché il diretto interessato non ha mai avuto modo di conoscere davvero l’italo-persiana. “L’ho incontrata per caso in un ristorante e non l’ho mai più vista”, ha ammesso il 29enne al sito web. Puntualizzando che in quell’occasione era insieme a Belen, con la quale è stato fidanzato per tre anni fino allo scorso agosto. “Cercasse un altro cognome per farsi pubblicità!”, ha tuonato Iannone, da sempre allergico al mondo dei pettegolezzi e dello showbiz.

Si parla anche di un flirt tra Giulia Salemi e Jeremias Rodriguez

Non solo Andrea Iannone, qualche giorno fa è venuto a galla pure un presunto legame tra Giulia Salemi e Jeremias Rodriguez, amico del pilota ed ex cognato di Francesco Monte. Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha preferito non rilasciare dettagli a riguardo. Mentre la sorella Cechu è stata più diretta e non ha risparmiato una frecciatina alla Salemi: “Prima Andrea, poi Jere e ora Francesco… questa ragazza ha un problema con la mia famiglia!”.

Francesco Monte e Giulia Salemi in difficoltà

Intanto non decolla la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. I due hanno cominciato a litigare e l’ex tronista di Uomini e Donne non sembra del tutto coinvolto dalla modella e web influencer.