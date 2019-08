Andrea Dal Corso difende Teresa Langella da insulti ai napoletani: lo sfogo

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Andrea Dal Corso e Teresa Langella continuano a vivere felici la loro storia d’amore e lo fanno condividendo i momenti più belli delle loro giornate su Instagram; lui soprattutto risponde spesso alle domande dei follower e possiamo dire senza ombra di dubbio che lo conosciamo molto meglio rispetto ad altri ex corteggiatori e tronisti: basti pensare ad esempio alla sua storia, di cui ha parlato non solo in televisione ma anche sui suoi profili social, attraverso cui dà consigli e suggerimenti. Insomma il classico bravo ragazzo che purtroppo in qualche occasione si trova a dover fare i conti con il classico odiatore seriale di cui il Web è pieno.

Andrea e Teresa, la difesa dopo le dure offese

L’ultima sfuriata di Andrea non è bastata ai suoi follower per capire che non hanno a che fare con una persona che si lascia trattare a pesci in faccia, e infatti dopo aver ricevuto l’ennesima critica e aver letto delle dure offese a Teresa Langella ha pubblicato i vari messaggi che gli sono arrivati tra le sue storie Instagram. “Ma chi ti veste – questo il messaggio che lo ha mandato su tutte le furie –? Ma poi un Veneto con una naples non si può vedere. Torna in te”. Un chiaro post a sfondo razzista di cui purtroppo l’Italia è piena da un anno circa a questa parte. “Ignoranza ne abbiamo?”, ha commentato subito Andrea prima di postare alcune storie inviategli successivamente da altri follower. “Beh – questo il racconto di una ragazza –… Io ho il ragazzo di colore, non hai idea di quello che subisco ogni giorno”. “Purtroppo – ha commentato Andrea – le teste di molte persone sono rimaste al passato… E per passato non intendo il Dopo Guerra, intendo proprio l’Età delle Scimmie. Non c’è mai stato – ha poi aggiunto – il passaggio cerebrale da Homo Erectus a Homo Sapiens Sapiens“. “La mamma dei deficienti – ha concluso – è sempre incinta! Che amarezza”.

Temptation Island Vip 2, Andrea e Teresa prossimi partecipanti?

Continuano intanto a diffondersi le voci di corridoio sulla possibile partecipazione di Andrea e Teresa a Temptation Island Vip 2 dopo che entrambi sono stati tentatori, la prima di Francesco Chiofalo il secondo di Martina Sebastiani; tra le altre coppie spiccano Andrea e Natalia, Ivan e Sonia e Andrea e Arianna. Dovessimo scommettere scommetteremmo su Zelletta e sulla Paragoni, visto il loro caratterino, ma non escluderemmo affatto Teresa e Andrea perché un ritorno a Temptation Island come coppia attirerebbe senz’altro l’attenzione del pubblico. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!