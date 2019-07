Andrea Dal Corso, foto 50 chili fa: ecco com’era prima

Fisico Andrea Dal Corso: com’è cambiato negli ultimi anni

Andrea Dal Corso, oltre a essere un ragazzo intelligente e a modo (lo ha sempre dimostrato), ha anche un fisico scultoreo: anni e anni di palestra e arti marziali gli hanno permesso di raggiungere quella forma fisica decisamente invidiabile. Ma non è stato per niente facile, per lui, diventare quello che è adesso: in passato aveva 50 kg in più, tutti lo insultavano… ha dovuto quindi fare un cambiamento radicale, molto complicato, ma che gli ha permesso di essere felice. Ora può ritenersi davvero soddisfatto: è in salute, ha un bel fisico, un lavoro che lo gratifica e una donna al suo fianco che ama sul serio (Teresa Langella).

Foto Andrea Dal Corso da piccolo: ecco com’era l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Dopo aver scoperto i progetti di coppia, adesso Andrea di Uomini e Donne ha pubblicato una foto di com’era quando da piccolo. Ecco cos’ha scritto: “Io un bel giorno dissi BASTA! Basta esser preso in Giro da coetanei, Basta aver Paura di relazionarmi con il s…o opposto, basta esser troppo insicuro di me stesso, basta cercare la felicità nel cibo! Ho trovato tutta la forza di volontà che potevo, ho tirato fuori la disciplina imparata nelle arti marziali e, sostenuto come non mai da mia madre, ho progredito passo dopo passo, vivendo ogni gradino come un enorme passo verso l’obbiettivo prefissato!”.

La confessione di Andrea Dal Corso su Instagram

Andrea Dal Corso ha ammesso di aver perso parecchi chili: “Ho perso più di 50 kg in modo graduale ed intelligente nell’ arco di 2 anni. A 20 anni ero nella condizione della foto destra, uno dei miei primi servizi fotografici. Non è soltanto un cambiamento, è la consapevolezza di poter fare qualsiasi cosa nella tua vita e diventare chiunque tu voglia!”. Al momento a far parlare non è solo Andrea, ma anche Manuel Galiano: si è diffusa la notizia secondo cui starebbe già corteggiando altre ragazze!