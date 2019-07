UeD, Teresa e Andrea: matrimonio e figli, le parole che non ti aspetti

UeD, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sognano il matrimonio

I dubbi e le incomprensioni a Uomini e Donne sono un ricordo lontano per Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La storia d’amore tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore procede a gonfie vele. La coppia ha annunciato che andrà a convivere subito dopo l’estate. Ma in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la cantante neo melodica non ha nascosto la voglia di sposarsi. E di avere figli, perché Teresa è sicura: sarà Andrew il padre dei suoi eredi. Entrambi sognano una famiglia e sono più che mai certi di costruirla insieme. Insomma, la relazione sta diventando sempre più seria, giorno dopo giorno, in barba a critiche e malelingue.

Le ultime dichiarazioni di Teresa Langella su Andrea

“Sogno una famiglia. Andrea sarà il padre dei miei figli. Amo la sua mente, gli abbracci. Tutto ciò che vivo con lui sa di nuovo”, ha dichiarato Teresa Langella, diventata popolare prima grazie al ruolo di tentatrice a Temptation Island 2018 e poi come tronista a Uomini e Donne. “Se ci sposeremo? Chissà. Dopo l’estate andremo a vivere insieme”, ha aggiunto la 27enne.

Andrea Dal Corso innamorato della maturità di Teresa

“Cosa amo di Teresa? La sua maturità spontanea. Terry sa tirare sempre fuori il fanciullino che è me“, ha invece fatto sapere Andrea Dal Corso, anche lui ex tentatore a Temptation Island 2018.