Andrea Dal Corso è una furia: “Dire che fate schifo è un complimento”, l’accaduto

Andrea furioso per una bufala su lui e Teresa

Può accadere, e purtroppo accade ormai sempre più frequentemente, che vengano messe in giro bufale o voci di corridoio totalmente infondate sui personaggi del momento, ad esempio, e sarà proprio di loro che vi parleremo, su Andrea Dal Corso e Teresa Langella che hanno letto in rete degli articoli che per Andrea sono completamente falsi. Precisiamo sin da ora che non daremo spazio a tali notizie sia perché non vogliamo fare pubblicità a chi le ha messe in rete sia perché si tratta di contenuti gravissimi che a quanto pare diffamano apertamente chi è coinvolto; ci soffermeremo invece sulla reazione di Dal Corso che non ha preso per niente bene quanto letto.

Andrea Dal Corso è furioso: “Dire che fate schifo è farvi un complimento”

“Dire che fate schifo – queste le parole di Andrea al sito che ha pubblicato la notizia – è farvi un complimento. Lucrate – ha poi aggiunto – divulgando il falso #gossipignorante”. La storia pubblicata da Andrea risale a diciannove ore fa e al momento pare essere intervenuto solo lui e non Teresa, molto probabilmente perché intenzionata a non dare troppo risalto alla notizia; sul profilo della Langella in effetti si vede solo qualche filmato con delle sponsorizzazioni e qualche domanda rivoltale dai fan e dalle fan, nient’altro. Se volete vedere questa storia potete quindi andare tra le Instagram stories di Andrea e vedere a cosa l’ex corteggiatore e ora fidanzato di Teresa abbia voluto fare riferimento.

Le ultime news su Andrea e Teresa

Rivedremo senz’altro Andrea e Teresa a Uomini e Donne essendo stati tra le coppie più chiacchierate di questa stagione, e non è detto tra l’altro che non prenderanno parte a Temptation Island Vip 2: entrambi hanno un caratterino che si presta perfettamente al tipo di reality show che andrebbero a fare, e sarebbe un bel modo per mettere alla prova la propria storia; se sono sicurissimi del loro amore in effetti perché rinunciare a questa bella vacanza? Noi vi terremo aggiornati su tutto, quindi restate sintonizzati!