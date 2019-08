Andrea e Natalia: lei sensuale in costume, lui non si trattiene e reagisce così

Uomini e Donne, Natalia Paragoni incanta tutti con le ultime foto

Le ultime foto di Natalia Paragoni su Instagram hanno incantato i suoi follower e anche Andrea Zelletta che infatti le ha scritto un messaggio breve ma chiarissimo tra i commenti. Commento che ovviamente i fan hanno notato e che è valso a entrambi decine e decine di complimenti per come hanno impostato la loro storia d’amore dopo Uomini e Donne e anche per l’aspetto fisico. Complimenti tutti meritati, non c’è ombra di dubbio, perché, a parte il fatto che Natalia è molto carina e Andrea lo è altrettanto, i due stanno dimostrando davvero di tenere l’uno all’altra tra dichiarazioni, gesti d’amore, viaggi, vacanze e… scherzi!

Andrea e Natalia, le foto che fanno impazzire Zelletta: “Vita mia”

Il post pubblicato dalla Paragoni consiste in una foto in cui lei è sdraiata in costume: “Summer paradise – queste le sue parole prima di fare i soliti ma meritatissimi complimenti alla Sicilia, regione in cui è attualmente in vacanza – Sicilia bedda #sicily #love #summervibes”. Andrea ha risposto con sole cinque parole: “Quanto sei bella. Vita mia”. Parole dolcissime senza dubbio che non credevamo che l’ex tronista avrebbe detto così frequentemente, visto che durante il trono di Uomini e Donne tra lui e Natalia sono stati tanti i momenti di crisi e altrettante le incertezze. Poi l’amore ha trionfato e il resto è cosa nota.

Le ultime news su Andrea e Natalia: pronti a nuovi programmi Tv?

Purtroppo è sfumata la loro partecipazione a Temptation Island Vip 2, come in molti speravano, e ci si chiede ora se uno dei due prenderà parte a uno dei programmi della prossima stagione televisiva; noi avremmo una collocazione per entrambi al Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini, dov’è atteso tra l’altro anche Lorenzo Riccardi: dite che uno dei due riuscirà a farcela? Non sappiamo se vi siano trattative in corso o altro, dato che si tratta di semplici supposizioni; dovessimo saperne di più comunque vi aggiorneremo immediatamente!