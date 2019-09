Andrea e Natalia intimi, la prima volta da soli: la confessione a cena

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, continua a gonfie vele la storia d’amore

Se dovessimo pensare a una delle coppie più belle di Uomini e Donne penseremmo senz’altro ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni perché i due continuano a vivere felici la loro storia d’amore dopo mesi e mesi dalla fine del programma, e finora non hanno mai dato segni di cedimento; anzi tra uno scherzo e l’altro Natalia si è integrata bene nella famiglia e nella cerchia di amici di Andrea, e il risultato è ben visibile a tutti: non c’è storia in cui i due non paiano davvero innamorati, e siamo pronti a scommettere che nel giro di qualche anno le voci sulla nascita di una famiglia più numerosa non saranno più soltanto pettegolezzi.

Andrea Zelletta, la confessione: “Forse la prima cenetta da soli a casa”

Oggi Andrea ha pubblicato un’altra storia con protagonisti lui e Natalia a cena da soli assieme, e ha confessato che questa è la prima volta che i due mangiano insieme così: “Forse la prima cenetta da soli a casa. Vediamo cosa mi preparerai di buono”, queste le parole di Zelletta alla sua Naty; parole che hanno preceduto un messaggio inviatogli da un follower e condiviso subito tra le storie: “Ricorda, le cose più belle della vita succedono sopra alla tovaglia e sotto alle lenzuola. Buona cena”. Messaggio chiarissimo a cui almeno finora non hanno fatto seguito altre storie: evidentemente Natalia avrà preparato il cenone… Che è sempre molto ben gradito, intendiamoci.

Le ultime news su Andrea e Natalia

Intanto è sfumata la possibilità di vedere entrambi a Temptation Island Vip 2, dove da Uomini e Donne è stata scelta Serena Enardu che si è presentata per dare uno scossone al suo rapporto con Pago (e finora sembra che le cose non si stiano mettendo per niente bene per la coppia…). Dove rivedremo Andrea e Natalia? I reality show che inizieranno sono moltissimi, e sicuramente sarebbero adatti a più di un programma. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!