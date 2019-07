Andrea e Natalia, dedica dopo gossip gravidanza: “Eternamente nostri”, la foto

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sempre più innamorati dopo Uomini e Donne

Dopo Uomini e Donne Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a vivere felici la loro storia d’amore, e lo fanno condividendo tutto con i fan, dalla quotidianità alle feste ai pensieri su qualsiasi cosa venga loro chiesto durante le sessioni di domande e risposte su Instagram. I due si sono conosciuti a corte di Maria De Filippi e da quel momento non si sono mai più staccati, a testimonianza di quello che avevamo capito un po’ tutti quando Natalia finì nella bufera ai tempi dell’indecisione tra Andrea a Ivan Gonzalez: anche se è da escludere il colpo di fulmine – in tal caso dubitiamo che Andrea avrebbe continuato a conoscere anche Klaudia Poznańska – non si può certo dire che i due non si siano piaciuti subito sin dall’inizio.

Andrea e Natalia, dedica mozzafiato su Instagram

Lo conferma l’ultima dedica della Paragoni su Instagram, dove si legge un messaggio chiarissimo a commento di una foto altrettanto bella: “Eternamente tuo, eternamente mia, eternamente nostri”, queste le parole di Natalia, a cui Zelletta ha risposto con un “Ti amo” che avrà fatto battere sicuramente il cuore alla sua ex corteggiatrice. Tante sono le voci di corridoio che si inseguono sulla coppia: recentemente Natalia è intervenuta su quelle relative alla presunta gravidanza di cui tutti hanno parlato scrivendo una dedica mozzafiato, e tante altre volte interverrà – ne siamo certi – quando si parlerà di lei e Andrea; in tutti i casi siamo certi che confermerà quanto in molti pensiamo, e cioè che i due piccioncini hanno ormai spiccato il volo.

Temptation Island Vip 2, Andrea e Natalia prossimi partecipanti?

Chissà se decideranno di partecipare a Temptation Island Vip 2; al momento la trasmissione di Canale 5 ha già due coppie certe che faranno molto discutere, ma siamo proprio curiosi di vedere come Andrea e Natalia si comporterebbero in una situazione del genere: ecco perché, sebbene le due coppie confermate ci piacciano, vorremmo che anche loro vi prendessero parte. Dite che potremo vederli alle prese con tentatori e tentatrici? Noi crediamo proprio di sì ma aspettiamo la conferma ufficiale. Intanto eccovi la bellissima foto pubblicata da Natalia nelle ultime ore: