Andrea e Natalia, emozione inaspettata: “Possiamo dire solo una parola”

Uomini e Donne, Andrea e Natalia: un gesto lascia senza parole la coppia

Andrea e Natalia news: oggi i fan hanno regalato una bellissima emozione alla coppia! Da quando stanno insieme, quasi due mesi ormai, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non si sono separati quasi mai. Natalia ha seguito il fidanzato anche per lavoro, sono spesso in Puglia a casa Zelletta e sempre insieme. Sembrano una coppia collaudata dopo anni di relazione, per cui sembra evidente che fra loro sia nato qualcosa di importante. Che ci fosse complicità era chiaro già durante le esterne a Uomini e Donne, ma è di sicuro cresciuta da quando stanno insieme nella vita reale. Di questo si sono accorti i fan, che oggi hanno voluto omaggiare i loro beniamini con un bellissimo regalo.

Andrea e Natalia news, il gesto dei fan emoziona la coppia

Con delle stories su Instagram, Andrea e Natalia hanno mostrato un regalo ricevuto dai fan. Si tratta di un fotolibro con tutti i momenti più belli e significativi durante il Trono Classico e anche dopo. C’è la foto del primo ballo e della puntata in cui si sono visti per la prima volta (e a proposito, Natalia ha rivelato cosa ha pensato davvero in quel momento!). E poi tante foto delle esterne fino alla scelta. Natalia e Andrea hanno commentato gli scatti, dopo aver letto la bellissima lettera che i fan hanno scritto per accompagnare il regalo. I due erano evidentemente emozionati sfogliando le foto del loro percorso fino a oggi, poi hanno voluto ringraziare i fan.

Andrea e Natalia senza parole dopo il regalo dei fan: la coppia ringrazia

Non hanno avuto molte parole a dire il vero, sintomo del fatto che il regalo ha colpito nel segno: ha lasciato la coppia senza parole. “Possiamo dire solo una parola… Grazie”, ha detto Andrea Zelletta quando Natalia ha girato la fotocamera e ha ripreso loro. Poi c’è stato un bacio e anche lei ha voluto ringraziare i fan: “Grazie, bello bellissimo questo regalo”. Uno scambio di emozioni reciproco: anche i fan infatti gioiscono dinanzi a dichiarazioni d’amore inaspettate della coppia.