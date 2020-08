Andrea Denver, verità avvistamenti fidanzata e come sta dopo tampone

Andrea Denver ha messo un punto definitivo alle tante voci di corridoio che si erano rincorse sulla sua vita privata dopo alcuni avvistamenti con una ragazza che avevano fatto molto discutere. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è sempre stato molto chiacchierato, da una parte perché era visibilmente cotto di Adriana Volpe, dall’altra perché lo era nonostante avesse una storia con Anna Wolf: la sua vita sentimentale insomma è finita spesso al centro dell’attenzione, e il gossip a un certo punto è esploso quando nelle dinamiche del Gf Vip è finito anche Roberto Parli. Tutto un chiacchiericcio che si era affievolito dopo che Andrea aveva ribadito il suo amore per Anna ma che sta tornando dopo le ultime serate in cui l’ex gieffino è stato avvistato.

Andrea Denver fidanzato? L’ex gieffino mette un punto al gossip e si dichiara single

Nonostante le dichiarazioni già rilasciate da Denver, in tanti si continuavano a chiedere quale fosse il suo rapporto con la Wolf e se avesse davvero una nuova fidanzata, viste le segnalazioni recenti su una serata trascorsa con la piuttosto nota influencer Valentina. La risposta è arrivata secca, secchissima, nella giornata di ieri quando Andrea ha ribadito di essere single. Ciò non vuol dire che non abbia il cuore impegnato – potrebbe anche soltanto frequentare una ragazza che gli piace e magari essere intenzionato a conoscerla senza sentirsi il suo fidanzato -, ma al momento l’ex gieffino non ha voluto dire altro. E forse a ragion veduta perché se si stesse vedendo con qualcuno il gossip che ne nascerebbe potrebbe frenare quello che di bello potrebbe nascere.

Devner, Covid-19 e tampone: esito negativo, Andrea tranquillo dopo i controlli

Denver non è stato di certo chiuso in casa finora, ed è per questo che in tanti gli hanno chiesto del tampone per il Covid-19; Andrea ha risposto anche a queste domande, e ha spiegato che ha fatto il tampone varie volte e che finora è risultato fortunatamente negativo. Senz’altro una bella notizia dopo le ultime news dopo Eliana Michelazzo che purtroppo ha accusato dei sintomi gravi dopo aver contratto il virus.