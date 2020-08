Andrea Denver fidanzato con Valentina? Lei è famosa: foto e avvistamenti

Le ultime indiscrezioni sulla vita privata di Andrea Denver vengono direttamente dal Vicolo delle news che ha ricevuto una serie di segnalazioni che ha permesso di giungere a una conclusione forse non del tutto inaspettata: pare che l’ex gieffino si sia fidanzato con una nuova ragazza e che abbia di conseguenza dimenticato la bella Anna Wolf di cui aveva parlato spesso nel corso delle puntate del Grande Fratello Vip. Nessuna conferma ufficiale ma i rumor sulle storie di Andrea sono sempre stati tanti e le segnalazioni al Vicolo delle news in genere si rivelano tutt’altro che infondate nel tempo. Non si può escludere comunque che invece di un fidanzamento Denver abbia iniziato una semplice frequentazione (magari in amicizia, chissà…). Lei ad ogni modo è famosa.

Andrea Denver fidanzato con Valentina Fradegrada? Il gossip esplosivo dopo Anna Wolf

Non si hanno a disposizione informazioni precise sulla vita privata di entrambi: Andrea è sempre stato molto restio a parlare di sé e delle proprie emozioni, tranne negli indimenticabili confessionali su Adriana Volpe, mentre questa ragazza ha solo foto sue su Instagram e a quanto risulta non ha mai messo in piazza la propria vita privata. Chi è lei? La fashion blogger Valentina Fradegrada che è stata in passato con Fred De Palma e un’altra con Jay Alvarez: non una sconosciuta insomma. Al momento i profili social di Andrea e Valentina non dicono nulla sulla loro presunta relazione ma il Vicolo sembra quasi sicuro del rapporto instaurato.

Grande Fratello, Denver chiacchieratissimo dopo Anna Wolf: l’avvistamento con Valentina

La talpa che ha fatto la segnalazione ha infatti parlato di atteggiamenti molto intimi fra i due nel locale Coco Beach di Desenzano, peraltro dopo un week end passato sul lago di Garda (lui al momento è a Gardaland e lei non ha ancora caricato storie). I pettegolezzi sulla vita sentimentale di Andrea dopo Anna Wolf non smettono insomma di rincorrersi, in attesa che o lui o la diretta interessata, sia essa Valentina o qualcun’altra, e sempre che il modello sia davvero impegnato, vuotino il sacco.