Andrea Denver pazzo di Adriana Volpe, al Gf Vip 4 imbarazzi e confessioni

Gf Vip 4, Andrea Denver pazzo di Adriana Volpe: il modello attratto dalla conduttrice

Andrea Denver conferma giorno dopo giorno di essere sempre più attratto da Adriana Volpe: non è la prima volta infatti che il modello mostra una certa predilezione, diciamo così, per la conduttrice che tanto sta dando a questo Grande Fratello Vip 4 in termini di dinamiche. Chiaramente, si tratta di un’attrazione che non potrà mai sfociare in niente, visto che Adriana è felicemente sposata con Roberto Parli, ma della quale non possiamo fare di certo una colpa a Denver dal momento che la Volpe è una donna bellissima e anche molto carismatica. Checché ne possano pensare le sue rivali.

Denver e Adriana Volpe, la prova che accende il modello

Oggi l’ennesima testimonianza di quest’attrazione da parte del ragazzo è arrivata mentre i due provavano dei passi di danza per una prova, e lui, che si è trovato Adriana in tenuta da ballo, non ha potuto che apprezzarne le forme prorompenti e non solo: “Mi è capitata – queste le sue parole in confessionale – una partner molto gradita. Ci ho messo del mio meglio. Una donna bellissima, è la mia donna ideale…”. Neanche Adriana ha disdegnato le attenzioni del piccolo Denver e ne ha apprezzato l’aspetto fisico: “Lui basta così com’è. Basta che si mette a torso nu…o e già ha raggiunto l’obiettivo”. Ciò che abbiamo detto sulla Volpe vale anche per Denver ovviamente: un bel ragazzo, simpatico e responsabile che difficilmente potrebbe non piacere.

Grande Fratello Vip: Denver rinato dopo Elisa De Panicis

Vi abbiam parlato di Denver e Adriana in realtà per far luce soprattutto su come l’opinione nei confronti del concorrente del Grande Fratello Vip sia cambiata: accusato da Elisa De Panicis di cose che lui stesso ha negato, Denver stava rischiando di lasciare il Grande Fratello e oggi invece lo troviamo ancora in Casa, probabilmente salvo in caso di nomination. Per la gioia di Adriana che ovviamente potrà contare su di lui per arrivare fino alla fine. E viceversa, chiaramente.