La nuova fidanzata di Andrea Damante è Viviana: le foto su Chi

Nuova fiamma per Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi apprezzato deejay, è stato sorpreso dal settimanale Chi in compagnia di un’aitante biondina, il cui nome sarebbe Viviana. La nuova coppia – come potete vedere nella foto più in basso – è stata beccata dai paparazzi a Milano, in un noto ristorante milanese specializzato in cucina giapponese. Tra Andrea e Viviana sguardi complici e serenità e quando il Dama si è accorto dei fotografi ha invitato la sua accompagnatrice a coprirsi il volto. Il giorno seguente i due sono stati sorpresi di nuovo insieme ad un evento milanese, questa volta in compagnia di Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez. I cognati sono da tempo molto amici di Damante e sembrano approvare la sua nuova conquista. Viviana sarà la donna giusta, quella con la quale dimenticare definitivamente Giulia De Lellis? In una recente intervista a Verissimo il veronese non ha infatti nascosto di provare ancora qualcosa per la sua ex corteggiatrice nonostante la pubblicazione del libro Le corna stanno bene su tutto-Ma io stavo meglio senza.

Le ultime dichiarazioni di Andrea Damante su Giulia De Lellis

“Mi sono assunto le mie colpe. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”, ha dichiarato Andrea Damante a Verissimo. “Ritorno di fiamma con Giulia? Non penso. Ma nella vita non si sa mai. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. È stata una storia bellissima”, ha aggiunto.

Andrea Damante e il gossip piccante su Belen Rodriguez

Intanto Andrea Damante non ha proferito alcuna parola sul gossip inerente un rapporto clandestino con Belen Rodriguez. Quest’ultima, al contrario, ha smentito tutto su Instagram, negando tutte le “notizie deliranti” sul suo conto.