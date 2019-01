Andrea Damante, silenzio rotto: “Isola dei Famosi? Facciamo chiarezza”

Andrea Damante, silenzio rotto dopo le indiscrezioni che sono circolate nelle ultime ore circa una sua partecipazione a L’Isola dei Famosi: “Facciamo chiarezza, già erano partiti insulti”

L’Isola dei Famosi inizia a scaldare i motori per l’edizione 2019 e il toto nomi dei futuri naufraghi entra nel vivo. Nelle scorse ore si è diffusa la notizia che tra i papabili naufraghi ci potrebbe essere anche Andrea Damante. A lanciare la chicca è stata la rivista Oggi. Il deejay veronese, captata l’indiscrezione, è intervenuto in prima persona negli scorsi minuti per commentare quanto scritto e fare chiarezza sulla vicenda. “Ragazzi, leggevo su Instagram, e un sacco di voi me lo sta scrivendo… se parteciperò a L’Isola dei Famosi? No, non sarà così. Non so chi ha dato questa notizia che non è vera. Volevo fare chiarezza perché erano già partiti gli insulti della gente. Quindi, niente. Buona cena”, ha dichiarato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, smentendo risolutamente la sua partecipazione al reality.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019: arrivano i primi nomi

Andrea Damante non ci sarà, dunque chi vedremo in Honduras? Sempre nella giornata odierna sono arrivate notizie fresche a proposito del programma. Il settimanale Spy, nel numero in edicola venerdì 4 gennaio, ha infatti svelato alcuni nomi dei futuri naufraghi. Ci saranno: l’ex dei Pooh Riccardo Fogli, il giornalista Paolo Brosio, il fratello di Belen Jeremias Rodriguez, l’ex gatta morta Marina La Rosa, il conduttore Alvin, la web influencer Taylor Mega, l’ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello e il judoka Marco Maddaloni. Infine, a breve, dovrebbe arrivare anche la firma di un ex cannoniere di serie A, noto per le sue conquiste femminili.

Opinionisti e inviato dell’Isola dei Famosi 2019: i nomi caldi rivelati da Spy

Anche per Daniele Bossari ci dovrebbe essere spazio. Non più come opinionista, ruolo ricoperto lo scorso anno, bensì come inviato. Se ciò dovesse essere confermato resterebbero chiuse le porte per Walter Nudo, altro nome circolato per fare l’inviato. E gli opinionisti? Diverse le candidature visionate ed esaminate. Potrebbe spuntarla Alda D’Eusanio.